De elektrische G-Klasse is nu een halve ton goedkoper

De elektrische G 580 is nu een koopje vergeleken met de andere G-Klasses.

De EQ-reeks van Mercedes is geen onverdeeld succes, dus met de G-Klasse gooiden de Duitsers het over een andere boeg. De elektrische G-Klasse is een auto die eruit ziet als een G-Klasse en ook gewoon G-Klasse heet. Geen EQG dus.

De G 580 met EQ-Technologie – die naam is nog wel voor verbetering vatbaar – lijkt zelfs zoveel op een auto met een verbrandingsmotor dat ‘ie ook hetzelfde prijskaartje heeft. De G 580 kostte bij de introductie namelijk €200.303. Dat is heel veel geld voor een auto waar geen BPM op zit…

De elektrische G-Klasse is nu echter flink goedkoper geworden. Dat komt omdat de introductieversie een speciale Edition One-uitvoering was. Inmiddels staat echter ook de reguliere ‘G 580 met EQ-Technologie’ in de configurator en die kost slechts €149.967.

Dat begint al ietsje interessanter te worden, want de elektrische versie is nu zo’n 50 mille goedkoper dan de goedkoopste G-Klasse met verbrandingsmotor. De G 450 d en een G 500 kosten respectievelijk €194.865 en €200.681.

De G 580 is uiteraard sneller dan die twee, want de elektrische Geländewagen heeft 587 pk en maar liefst 1.164 Nm aan koppel. De actieradius is ook nog best oké voor zo’n bakbeest: 476 km WLTP. Verder kan de G 580 dingen die een G-Klasse met verbrandingsmotor niet kan, zoals om zijn eigen as draaien.

Op de persfoto’s zagen we de G 580 met een dichte grille en een vierkante doos achterop, maar dat is allemaal optioneel. Je kunt je elektrische G 580 ook gewoon bestellen als een traditionele G-Klasse, met een grille en een (rond) reservewiel achterop. Het zou dus zomaar kunnen dat we de G 580 nog vaak gaan zien in Nederland. Ook al heb je het misschien niet eens door.

