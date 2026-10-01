Laadgedrag van leaserijders kost werkgevers bakken met geld

Decennialang was de leasebak de ultieme secundaire arbeidsvoorwaarde in Nederland. Maar die tijden veranderen snel. De reden: de dure elektrische auto van de zaak.

Uit het nieuwste Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2026 ( NZMO ) blijkt dat werkgevers de teugels strak aantrekken. De mobiliteitskosten rijzen de pan uit, de zakenauto wordt minder vanzelfsprekend en ondertussen betalen bedrijven zich suf aan de snellaadkosten.

De data toont aan dat de zakelijke mobiliteitskosten het afgelopen jaar met gemiddeld 11 procent per medewerker zijn gestegen. En dat terwijl er minder benzineauto’s van de zaak de dure peut moeten tanken. Ironisch genoeg ligt een deel van de hoge zakenautokosten bij het laden van de EV’s.

De snellaadkosten worden genegeerd

De gemiddelde leaserijder kiest bij het opladen massaal voor snelheid en gemak in plaats van voor de goedkoopste optie. Even snel een kop koffie bij de snellader van Fastned of Ionity langs de snelweg is immers een stuk aantrekkelijker dan rondjes rijden op een industrieterrein op zoek naar een voordelige langzaamlader. En waarom ook niet? De baas betaalt de laadpas immers toch.

En die baas boeit het blijkbaar ook niet genoeg. Maar liefst 81 procent van de bedrijven staat snelladen zonder mitsen of maren toe. Slechts 24 procent kijkt of controleert daadwerkelijk hoe en waar de werknemer de batterij volpompt, en een magere 22 procent grijpt in als de laadrekening de spreekwoordelijke spuigaten uitloopt. Bedrijven laten hierdoor maandelijks duizenden euro's liggen bij de laadpaal, simpelweg omdat er amper op de kWh-prijs gestuurd wordt.

Wordt de 'auto van de zaak' een zeldzaamheid?

Het gebrek aan sturing op laadkosten staat in schril contrast met de manier waarop werkgevers naar het aanbieden van de auto zelf kijken. De baas deelt de leaseauto alleen nog uit als het écht moet. De zakelijke markt groeit qua aantal auto's namelijk nauwelijks meer (+2 procent prognose voor 2027). Ruim de helft van de bedrijven (53 procent) verwacht dat de zakenauto over een jaar minder vaak als standaard arbeidsvoorwaarde wordt aangeboden. In 2025 lag dat aandeel nog op 44 procent.

In plaats van iedereen een eigen auto voor de deur te parkeren, verschuift de focus op de HR-afdelingen naar efficiëntie. Auto's moeten meer kilometers maken per voertuig. Daarom verzinnen bedrijven trucjes, zoals het delen van autosleutels voor incidentele zakelijke ritten in plaats van een vast leasecontract op naam. Kortom, de leaseauto verdwijnt niet uit het straatbeeld, maar verandert wel van positie.

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