Eindelijk: Volkswagen maakt van de ID. Buzz een echte California

Het hing al sinds de introductie van de ID. Buzz in de lucht, maar nu is ie er eindelijk. Volkswagen Bedrijfswagens trekt op de Caravan Salon 2026 het doek van de ID. California Cruise: de eerste compleet elektrische California kampeerbus van Volkswagen.

De ID. California Cruise is gebaseerd op de ID. Buzz Pro en komt er met zowel de korte als de lange wielbasis. Je herkent de kampeerversie aan zijn California-opschriften, Cruise-stickers op de flanken, of (voor de kenners) de Miwo-stoelbekleding. VW kiest met de Cruise-uitvoering voor een slimme, toegankelijke insteek. In plaats van een zware inbouwset focust dit model op compact kamperen voor twee personen.

Achterin vind je een nieuw ontworpen slaapsysteem met een 2,03 meter lang en 1,20 meter breed bed, voorzien van een 9 centimeter dikke opvouwbare matras. Wel zo handi: het meegenomen kampeermeubilair – bestaande uit twee stoelen en een tafel – en de verduisteringsset voor de ruiten kunnen achterin worden opgeborgen.

'California mode' & een gigantische powerbank

VW introduceert op de elektrische kampeerbus een modus genaamd California mode. Via een eigen bedieningsunit beheer je sfeerverlichting en comfortfuncties, blijven de USB-poorten continu onder spanning staan en wordt de klimaatregeling voorbereid op de nacht. Afhankelijk van de batterijstatus en de buitentemperatuur kan het systeem het interieur tot wel 48 uur lang continu verwarmen of koelen.

Daarnaast kun je de VW gebruiken als een grote powerbank middels Vehicle-to-Load (V2L) laden. Met een continu vermogen tot 2.000 watt (en een piek van 3,6 kW) prik je via de meegeleverde PowerSocket-adapter zo je koffiezetapparaat, inductiekookplaat of koelbox rechtstreeks in de hoogvoltaccu van de bus.

Prijs en levering

De ID. California Cruise is de allereerste stap in de elektrificatie van VW's camperlijn. Ben je dus van plan om met meer personen elektrisch te gaan kamperen? Heb dan nog even geduld. De fabrikant heeft al laten weten dat deze elektrische California-familie tot aan 2028 stapsgewijs verder wordt uitgebreid met meerdere modellen.

Zie je jezelf wel met een Cali Cruise op vakantie gaan? De eerste leveringen staan gepland voor begin 2027. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. In Duitsland betaal je tenminste 60.761 euro terwijl de instap-Buzz er 52.271 euro kost.

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