Eenmaal in de een elektrische truck gereden, wil je blijkbaar niet anders

Waarschijnlijk houdt je elektrisch rijdende buurman maar niet op over hoe geweldig het wel niet is om geruisloos rond te zoemen in zijn uiterst comfortabele Tesla Model Y. Ook heeft hij nooit problemen met laden, is alles goedkoper en is hij vergeten wat onderhoud ook alweer was. Datzelfde lijkt nu gaande bij de elektrische truckers.

Uit navraag van het Duitse Oko-Institut onder 57 bedrijven die meer dan 300 trucks op de weg hebben, blijkt namelijk dat 93 procent hiervan er niet over piekert om terug te gaan naar vrachtwagens met verbrandingsmotoren. Deze 53 bedrijven verwachten zelfs dat ze voor 2030 het gehele wagenpark hebben omgeruild voor elektrische vrachtwagens.

Alles is beter in een elektrische truck

De voordelen waarop de bedrijven lekker gaan, vallen wel te raden: lagere kosten en hoger comfort. Het rijden op stroom is goedkoper en de trucks blijken veel betrouwbaarder dan de dieselaars waarvoor ze in de plaats zijn gekomen, waardoor er aanzienlijk bespaard kan worden op onderhoudskosten. En dat compenseert dan weer de hogere aanschafprijs van de elektrotrucks.

Mocht je dan denken dat de E-vrachtwagens enkel korte afstanden rijden, dan heb je het fout. Gemiddeld gezien rijden de trucks meer dan 432 kilometer per dag. Waarbij sommige 18-tonners veel meer doen, omdat ze ingezet worden op lange afstanden.

Laden is wel een ding

Een van de weinige nadelen van de overstap op de enorme EV's is de aanleg van laadpunten. Vrachtwagens vereisen krachtige laadpunten, wat vanzelfsprekend uitdagingen kan bieden met vergunningen en het piepende en krakende stroomnet waarop ze aangesloten moeten worden. Toch heeft het gros van de ondervraagden gekregen om gemiddeld zo'n 1.115 kW aan laadcapaciteit op hun terrein te mogen gebruiken. Niet dat ze dat overigens doen, want de gemiddelde laadsnelheid die ook daadwerkelijk gebruikt wordt, blijft steken op 629 kW.