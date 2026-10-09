Volkswagen ID.Tiguan – VW is terug!

Vergeet de Golf, de Tiguan is wellicht nog belangrijker voor Volkswagen, het is de bestverkopende auto van de hele Volkswagen Group. Dat VW nu het elektrische zusje ook de naam ID.Tiguan betekent ook echt wat.

Sinds 2007 verkocht Volkswagen al 8,7 miljoen Tiguans. De elektrische ID.4 en ID.5 gaan minder lang mee en ook daarvan verkocht VW er al 900.000. Toch was het tijd voor een grote stap.

De ID.Tiguan is een echte Volkswagen

In het voorjaar werd ons in een sneakpreview al de ID.Tiguan getoond. Het event draaide om de ID.3 Neo (die dus wel de “oude” naamgeving houdt), de ID.Polo en ID.Cross, maar misschien nog wel belangrijker was de titel van het event: True Volkswagen.

Volkswagen was zichzelf na Dieselgate wat kwijtgeraakt. De ID-modellen zijn echt niet zo beroerd als de haters je willen doen geloven, maar tegelijkertijd besefte het management bij Volkswagen dat het beter kon (en moest).

Een tekenend voorbeeld werd tijdens de presentaties gegeven. Stel je komt op een late avond in het donker bij je huurauto aan na een lange vlucht. In een Volkswagen moet het dan zo zijn, dat je meteen snapt hoe alles werkt. De knoppen meteen kan vinden en je dus ook direct thuis voelt. En nee dat was dus niet zo, zo eerlijk zijn ze ook.

Design van de ID.Tiguan

We kunnen eerst het blabla verhaal over de Pure Positive designtaal hier neerpennen en het hebben over de kristalheldere proporties, maar een kind kan zien dat de ID.Tiguan vooral gewoon weer een normale, moderne Volkswagen is. Dak en c-stijlen zijn nu bijvoorbeeld in kleur, net als bij een “normale” auto.

De ID.Tiguan maakt korte metten met het zachte crossover design, daarvoor in de plaats is er een meer krachtige en aanwezig SUV-design. In gewone mensentaal: de ID.Tiguan oogt stoerder dan de ID.4 en ID.5.

Niet alles blijft klassiek, want deLED koplampen zitten gevat in een transparante horizontale balk (het aquarium) en het VW-logo is verlicht. Gelukkig zijn de klassieke deurgrepen wel terug. Ook dit is wat klanten willen en Volkswagen luistert. Het lijkt de stroomlijn ook niet te deren, want de cW waarde van de ID.Tiguan daalt naar 0,26 (het was 0,27).

De details: de raambediening

Bij de ID-modellen veranderde Volkswagen de raambediening. In plaats van twee knoppen voor de achterruiten, was er 1 knop om die te selecteren. Het is niet onlogische, maar klanten vonden het maar niets. I kid you not, maar in het persbericht wordt er dus aandacht besteed aan de knoppen die weer terug zijn.

Het is een teken dat Volkswagen luistert, maar ook dat de het interieur van ID.Tiguan een forse upgrade heeft gekregen. Materialen zijn mooier, er zijn meer knoppen, er is weer een normale middenconsole en de algehele beleving past weer bij een echte Volkswagen.

Het bestuurdersdisplay heeft tegenwoordig ook een normale (10”) maat en wordt gecombineerd met een 15” infotainment scherm. Optioneel kan je ook nog het (best onzinnige) passagiersscherm specificeren.

De infotainment software was gelukkig al een stuk beter worden in de afgelopen jaren, dus daar bouwt de ID.Tiguan op voort. Leuke eastereggs zoals een cassettebandje op het display moeten je het goede gevoel van vroeger geven. Op het bestuurdersdisplay kan je bovendien de blauw-rode instrumenten van de Golf IV toveren.

De ID.Tiguan is ook lekker praktisch

De kofferbak is groot: 534 liter. En VW heeft ontdekt dat je de ruimte voorin ook maar beter kan benutten, dus er is een frunk van 32 liter. De ID.4 heeft nooit een frunk gehad. Voor de caravanrijders onder jullie: de ID.4 mag tot maximaal 2.000 kg trekken met een maximale kogeldruk van 90 kg.

Twee accu’s, drie aandrijflijnen ID.Tiguan

De Volkswagen ID.Tiguan staat op het MEB-platform van de Volkswagen Group, dus in grote lijnen kennen we de onderliggende technologie al van diverse elektrische Skoda’s, Cupra’s, Audi’s en andere VW’s.

Vooralsnog komen er twee accu’s beschikbaar, waarbij de grootste accu aan twee aandrijflijnen kan worden gekoppeld. Totaal zijn er dus drie versies van de ID.Tiguan, later kunnen nog meer versies volgen.

De meest voordelige instapper in de Volkswagen ID.Tiguan heeft een 58 kWh LFP-accu. Die mag je iedere dag tot 100% opladen, maar snelladen gaat wat minder rap met maximaal 105 kW aan een geschikte DC-lader. Van 10 tot 80% laden duurt 26 minuten, geen wereldtijd, maar nog wel acceptabel.

De maximale WLTP-range van de ID.Tiguan met 58 kWh accu is 450 km. Ook weer: niet wereldschokkend, maar nog (net) acceptabel. De ID.Tiguan is een achterwielaandrijver, de elektrische motor levert 190 pk. Daarmee is een topsnelheid van 160 km/u mogelijk en sprint de ID.Tiguan in 8,5s naar de 100.

Tot 600 km range voor de ID.Tiguan

Leuker wordt het met de grotere accu, dat is een 77 kWh NMC-exemplaar. Die kan met 165 kW laden, maar de 10-80% duurt wel 29 minuten. Het volladen van een grotere accu duurt immers langer dan een kleinere accu.

De ID.Tiguan met 77 kWh accu haalt hier maximaal 600 km aan range mee. Dat is als je kiest voor de 286 pk sterke achterwielaandrijver. Er is ook een vierwielaangedreven versie die 299 pk verdeelt over alle vier de wielen, die heeft een range van 560 km. De achterwielaandrijver sprint in 6,6s naar de 100, de 4WD ID.Tiguan doet het in 6,3s. Beide versies hebben een begrensde top van 180 km/u, wat gezien het vermogen wel wat tegenvalt.

R-line voor de ID.Tiguan

Op de reguliere Tiguan bestellen heel veel klanten het R-line pakket. Des te vreemder dat nooit een R-line pakket leverbaar was op de ID.4 en ID.5. Met de ID.Tiguan zet Volkswagen die fout recht. De ID.Tiguan R-line krijgt onder meer andere bumpers, hoogglans zwarte details en night chrome elementen. Dikke velgen en een 15 mm lager sportschassis horen er ook bij.

Het lijkt slechts een optiepakketje, maar R-line hoort er helemaal bij bij Volkswagen. Ook in die zin is Volkswagen op het spoor om klanten te geven wat ze willen.