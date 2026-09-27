De enige BMW M5 met een W10(!) wordt geveild in België

De 'VR'-motoren van Volkswagen, als bekendste de VR6, zijn een bijzonder ontwerp. Een V-vorm met zo'n kleine blokhoek, dat de twee banken onder één kop passen. Volkswagen experimenteerde dus ook volop met het samenvoegen van twee VR-motoren in een V-vorm om zo tot een W-motor te komen. Dat werd gedaan met twee VR6'en om tot de welbekende W12 te komen, maar ook met twee VR4's om tot de Passat W8 te komen. Een W10 kwam nooit, maar de motor bestaat wel. En die ligt in een... BMW.

In de term 'BMW M5 W10 geveild in België' spreekt alles elkaar tegen. Er was nooit een W10? Waarom ligt deze Volkswagen-motor in een BMW? Hoezo kan je hem nu bemachtigen nota bene in België? Welnu, de M5 E39 met W10 passeerde ooit de revue, maar uiteraard zijn wij de minste niet om het project nog een keer door te nemen.

Een motor in V-vorm is eigenlijk niks anders dan twee keer een lijnmotor in een V-vorm te plaatsen. Een V8 is dus min of meer gewoon twee banken van een vier-in-lijn, simpel uitgelegd. Als Volkswagen dus een motor verzint die dankzij zijn kleine blokhoek maar één cilinderkop heeft, voelt dat als een soort lijnmotor. Oftewel: die motor kan je dan weer in een V-vorm plaatsen. Vandaar de W: het zijn twee V's aan elkaar gemaakt. Zoals gezegd heeft Volkswagen meerdere layouts bedacht. De W12 die in de Phaeton, Touareg, Audi A8 en Bentley Continental heeft gelegen. De W16 waar Bugatti twee decennia dankbaar gebruik van heeft gemaakt. De W8, een motor die het hield bij één auto, de Volkswagen Passat W8 (B5.5). Dan klinkt een W10, een motor die je vrij simpel kan maken door twee VR5's aan elkaar te lassen, als een logische volgende stap. Een productieauto zag die motor nooit.

BMW M5 met W10

Toch is er bewijs dat Volkswagen aan het testen was met die motor, want een blok dook ooit al op in de verkoop en het blok ligt dus in de auto van vandaag. Een BMW M5 (E39). Volkswagen en BMW komen bepaald niet uit dezelfde stal, sterker nog, dankzij het akkefietje met Bentley en Rolls-Royce heeft Volkswagen alle redenen om een schurfthekel te hebben aan BMW. Hoe komt een op en top Volkswagen-motor dan in een BMW terecht?

Het is eigenlijk heel simpel. De W10 stond symbool voor de nadruk die Ferdinand Piëch ging leggen op extreme techniek. Lekker spelen met wat mogelijk is ter behoeve van innovatie, dan verleg je pas écht de grenzen. Het moest de steeds verder groeiende Volkswagen-groep klaarmaken voor de toekomst en een USP geven. De W-motoren zijn daar een goed voorbeeld van. Alleen om te weten of het echt werkt, had Piëch een auto nodig om de W10 in te leggen. Omdat Volkswagen zelf (nog) geen productieklare platforms had die dit geweld aankonden, werd een BMW M5 bemachtigd. Vooral vanwege het onderstel en de bak: de M5 moest uit zichzelf al 400 pk en 500 Nm op de weg zetten en de techniek kon dat makkelijk aan. Het geweld van een W10 moet dan ook wel lukken. Wat de Frankenstein-M5 met W10 grappig maakt is dat Volkswagen deze motor wilde testen om een rivaal te bouwen voor de... BMW M5.

Testauto

Normaliter wordt zo'n auto vervolgens op de proef gesteld om te kijken wat de motor allemaal aan kan. Het project was echter volledig buiten Volkswagen heen ontworpen. Piëch had met een eigen zak geld en een eigen idee een team ingenieurs aan het werk gezet om de M5 met W10 te bouwen. Vervolgens heeft Piëch in plaats van testwerk op een testbaan de auto gewoon zelf gebruikt als daily driver voor een tijdje. Helaas werd het toen een beetje vaag: Piëch reed met een tijdelijke kentekenplaat en de tellerbak is vervangen door een Stack-tellerbak zonder kilometerteller.

Het resultaat van deze unieke M5 is niet wat Volkswagen voor ogen had. Zoals gezegd belandde de W10 nooit in een productieauto en de echte BMW M5-killer, de Audi RS 6, kreeg een 4.2 liter V8. Dat zorgt ervoor dat er maar drie W10-motoren ooit gebouwd zijn, daarover zometeen meer. Nog een grappig resultaat trouwens: er is een aanwezige kans dat BMW niks afwist van dit project van Volkswagen, toch kozen zij er bij de opvolger van de BMW M5 E39 voor om ook naar een tiencilinder te gaan. Dat werd een 'gewone' V10.

Te veil

De BMW M5 E39 met W10 is een bijzonder project wat met de blik van nu nooit relevant is geweest voor productie. Dat maakt deze M5 uniek. Het is één van de drie W10-blokken ooit gebouwd en de enige die nog volledig functioneel in een auto ligt. Er is nog een W10-blok dat los van een auto in Duitsland verblijft en de derde? Die krijg je erbij. Ja, twee van de drie gebouwde W10-blokken horen bij dezelfde veiling in Knokke-Heist.

De BMW M5 E39 met W10 gaat namelijk onder de hamer tijdens de Zoute Grand Prix in het begin van oktober. De vorige eigenaar is een Slowaak die de auto ongeveer een decennium geleden bemachtigde via een verkoop buiten de markt om. Dat betekent ook dat de auto waarschijnlijk niet is verkocht toen hij als 'prijs op aanvraag' werd aangeboden in 2022. Wellicht omdat een project als dit moeilijk op waarde te schatten is, maar tijdens de Zoute GP moet er serieus geld voor neergelegd worden. Wel een mooie bonus: hij zou in Slowakije volledig legaal geregistreerd zijn en dus de weg op mogen.

De verwachte hamerprijs van de BMW M5 E39 met W10 is dan ook tussen de 250.000 en 350.000 euro. Zoals altijd, vind maar eens een tweede. Dit soort projecten wordt echt voor betaald wat de gek ervoor geeft, want dit is de enige kans die je krijgt om dit stukje Volkswagen-geschiedenis te bezitten. De veiling door Broad Arrow heeft alle details over de M5.