De enige echte Ferrari 599 Shooting Brake by Niels van Roij kan van jou zijn!

Na jaren van schetsen en teasers maakten we in juli eindelijk kennis met de Daytona Shooting Brake Hommage van Niels van Roij. Dit is feitelijk een Ferrari 599 Shooting Brake, maar die naam kan Niels niet gebruiken, want dan vindt hij binnenkort een paardenhoofd in z'n bed.

Deze coachbuildprojecten worden altijd in opdracht van een klant gedaan, maar wat schetst onze verbazing? We komen de auto nu al tegen in de catalogus van Broad Arrow Auctions. De klant in kwestie is dus wel heel snel uitgekeken op deze Daytona Shooting Brake.

Geïnspireerd op 365 Daytona

Daardoor heb je nu wel de kans om een volstrekt unieke auto op de kop te tikken. Niels van Roij en consorten hebben maar liefst 15.000 uur gespendeerd om de 599 om te toveren tot een shooting brake. Daar zit een idee achter: het is een moderne interpretatie van de 365 Daytona Shooting Brake, een one-off uit 1972. Daarom heeft de 599 ook een andere neus gekregen, geïnspireerd op de Daytona.

















De neus is echter bijzaak: het draait bij deze auto om de achterkant. De 599 heeft een verticaal achterruitje gekregen met bovenop twee raampjes die openen als Gullwing-deuren. Dit komt allemaal regelrecht bij de 365 Daytona Shooting Brake vandaan. Als je de twee auto’s naast elkaar ziet kun je niet anders zeggen dan dat Niels van Roij heel erg trouw is gebleven aan het origineel.

Ook het interieur is onder handen genomen. Naar het instrumentarium moet je misschien even zoeken als je instapt, want dat is verplaatst naar het midden van het dashboard. Handig is anders, maar ja, de auto uit 1972 had dit ook. Vandaar deze onorthodoxe keuze. Om ruzie met Maranello te voorkomen zijn de Ferrari’s-logo’s verwijderd. Dit is niet de eerste Ferrari waar Niels van Roij de zaag in zet, dus hij weet waar hij mee bezig is.

Waarde

Dan nu de hamvraag: wat moet zoiets kosten? Het definitieve antwoord krijgen we in oktober, want dan wordt deze auto geveild tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke. Veilinghuis Broad Arrow geeft wel alvast een schatting van de waarde: € 450.000 tot € 650.000. Of de eigenaar veel winst gaat maken is, nog maar de vraag, want deze ombouw moet ook tonnen gekost hebben.

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