De enige Lucid coupé ter wereld voor een celebrity is flink stuk

Er zijn celebs die hun auto laten ombouwen om uniek te zijn. Voor Shaquille O'Neal geldt dat veel van zijn aangepaste auto's meer noodzakelijk dan vrijwillig zijn. De basketballer van 2,16 meter lang wil zeker wel genieten van dure auto's, maar die houden vaak geen rekening met mensen die zo lang zijn. Zo had Shaq recent een Lucid Air omgebouwd om beter te zijn voor zijn formaat, maar die auto lijkt een onfortuinlijk einde gevonden te hebben. Tenzij je lef hebt.

Het mooie van veel geld hebben is dat je naast het kopen van een auto ook genoeg geld hebt om dingen aan te laten passen. Zo liet Shaquille O'Neal een keer een Ferrari F355 zo ombouwen dat hij er beter in past: door de benzinetank naar voren te verhuizen konden de stoelen naar achter voor meer beenruimte. Bij een Lamborghini Gallardo en/of Chevrolet Corvette is dat lastiger, dus werd het rigoureuzer aangepakt: de hele auto werd verlengd. Shaq is er dus niet vies van om een auto volledig aan te laten passen en dat geldt ook voor zijn Lucid Air.

Lucid Air van Shaq

Op zich bijzonder: de Lucid Air is qua formaat groot genoeg voor Shaquille O'Neal, zou je zeggen. Toch rijdt de basketballer er kennelijk vaak ofwel alleen ofwel met één metgezel in, want hij vond de achterdeuren onnodig. West Coast Customs hielp Shaq met het verlengen van de deur en de stoel naar achter te zetten, maar dus ook de auto te ontdoen van zijn achterdeuren. Dat levert 's werelds enige Lucid Air coupé op. Nog een geinig dingetje: er staat Diesel voorop. Niet omdat er ook gelijk een dieselmotor in is gelegd, maar omdat Shaq als DJ Diesel plaatjes draait.

Ongeluk

Dat laatste zouden we je graag laten zien, maar dat wordt lastig. De Lucid Air van Shaquille O'Neal staat te koop, maar niet op de plek waar je vaak auto's vindt waar je direct mee kan wegrijden. Hij staat namelijk op Copart te veil en voor het absolute geldbedrag is dat goed nieuws. Voor de staat van de auto is het minder rozengeur en maneschijn.

Aan de voorkant heeft de unieke Lucid Air een flinke smak gemaakt. Het helpt dat er geen brandstofmotor is die nu uit balans is geraakt, maar de radiateurs voorop zijn er minder goed aan toe. Ook de motorkap is gemangeld en de voorbumper en het hele voorpaneel, daar waar dus Diesel staat, is eraf gevallen.

Verder is er maar weinig bekend over de crash van de Lucid Air door Shaquille O'Neal. Bijvoorbeeld het ongeluk zelf, wat er is gebeurd en of hij er zelf bij betrokken is. Ook de gesteldheid van de auto kunnen we niet helemaal achterhalen. Wel dat je met minder dan 5.000 kilometer op de klok een kersverse Lucid haalt en ook nog eens de enige van zijn soort. En laten we wel wezen: juist die voorbumper is niet uniek voor de Diesel-Air.

Copart schat de prijs van de Lucid Air coupé voor Shaquille O'Neal in op 59.990 dollar (52.000 euro), wat niet eens een gigantische afschrijving is als je weet dat een Air Pure normaliter zo'n 70.000 dollar kost. Toch zal er vast een prijs kleven aan de lage kilometerstand en de celebrity-status, alsook het unieke koetswerk.

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