de-enige-test-van-de-renault-twingo-die-je-hoeft-te-lezen

Bij de Renault 5 was het liefde op het eerste gezicht, voor iedereen: in één klap de bestverkochte Renault, lovende reviews, Auto van het Jaar — het kon niet op. Wat kan de nieuwe Renault Twingo daar nog aan toevoegen?

De eerste Renault Twingo was een schot in de roos. Een monospace met vriendelijke vormen, leverbaar in typische jarennegentigkleuren. In de ideale situatie was je Twingo ook nog eens uitgerust met een canvas dakje dat bijna helemaal open kon. Korter dan een Clio, ruimer dan de 25 — het vlaggenschip van toen. Iedere volgende generatie van de Twingo kon niet in de schaduw staan van het origineel, totdat Renault besloot een nieuwe versie van het origineel uit te brengen, zoals het dat eerder deed met de 4 en de 5. En het moet gezegd: het uiterlijk van de nieuwe Twingo is zeer geslaagd. Hij echoot de vriendelijke vormen van de eerste generatie, terwijl hij opnieuw in vrolijke kleuren leverbaar is: jaune mango, rouge absolu en vert absolu. Zijn die kleuren je te spannend, dan kun je jezelf en je omgeving in slaap sussen met saai zwart, grijs of wit. Meer kleuren hoef je voorlopig niet te verwachten, want vereenvoudiging van het gamma is een van de manieren waarop Renault de Twingo voordelig wil houden. Dat heeft ook een keerzijde.

Jammer is bijvoorbeeld dat het canvas dakje van de eerste generatie (nog) geen optie is bij deze nieuwe generatie. Ook jammer is dat de interieurbekleding nogal saai is, een groot verschil met de eerste generatie. Toch is er genoeg om het leuk te maken: de interieurdelen in carrosseriekleur bijvoorbeeld, en de hemelbekleding waarin de letters van de modelaanduiding terugkeren. Mocht je eens in je kofferbak verzeild raken, dan zie je aan de binnenzijde van de achterklep de boodschap ‘Ouvert d’esprit’ staan.

Praktischer dan de 5

De Twingo is dertien centimeter korter dan de 5. Omdat dertien centimeter staal geen duizenden euro’s kost, moest Renault andere trucs verzinnen om de Twingo goedkoper te maken. Zo maakte de fraaie multilink-achteras van de 5 plaats voor iets simpelers, namelijk de torsieas van de Captur. Waar de voordeligste 5 een vermogen van 95 pk heeft, moet de Twingo het doen met 82 pk. Ook het koppel is lager: 175 Nm voor de Twingo tegenover 215 voor de 5. De 212 kilogram zware accu van de Twingo heeft een capaciteit van 27,5 kWh, bij de voordeligste 5 is dat 40,0 kWh. Dat brengt ook een lager gewicht met zich mee, want de Twingo weegt ‘maar’ 1.200 kilogram — ruim honderd minder dan de 5. Dat zie je terug: het verbruik is lager dan dat van de 5, waardoor de actieradius 263 kilometer bedraagt, slechts een kleine vijftig kilometer minder dan die van de 5. De sprint van 0 naar 100 kilometer per uur duurt 12,1 seconden en dat is maar 0,1 extra ten opzichte van de 5.

Toch is de Twingo misschien wel praktischer dan zijn grotere broer, met dank aan de verschuifbare stoelen achterin. De bagageruimte is daardoor maximaal 360 liter groot, maar als je achterpassagiers (maximaal twee) wilt vervoeren, kun je de beenruimte met 16 centimeter laten groeien door de stoelen naar achteren te schuiven. Uiteraard kun je die stoelen ook neerklappen, waardoor de laadcapaciteit groeit tot meer dan duizend liter. Aanvullend kun je dan nog de rechtervoorstoel neerklappen, waardoor je voorwerpen tot twee meter lengte kunt vervoeren.

Hoe rijdt ‘ie?

Mooie opsomming tot zover, maar daarvoor hadden we niet naar Ibiza hoeven te reizen. Kortom: hoe rijdt ‘ie? Hoewel de testauto’s allemaal met de optionele 18 inch wielen waren uitgerust (standaard is 16 inch), voel je dat de Twingo minder stug is dan de 5. Dat komt van pas; Ibiza kent vele kwaliteiten, maar het asfalt behoort daar duidelijk niet toe. Op de slechtere plekken heeft de achteras soms wat moeite om het allemaal tot een goed einde te brengen, maar onoverkomelijk is zo’n incidentele dribbel nou ook weer niet.

Het mag duidelijk zijn dat je stoplichtsprints aan je voorbij moet laten gaan met de 82 pk sterke Twingo, terwijl de linkerbaan door een topsnelheid van 130 kilometer per uur ook niet direct zijn natuurlijke habitat is. Maar er is meer dan cijfers alleen: hij rijdt lekker, hij stuurt lekker en je zit lekker. De Twingo is bedoeld als stadsauto, maar het is bepaald geen straf om er een paar uur in te zitten.

No-brainer

Als jij het type bent dat op een kringverjaardag roept dat ‘we elektrisch rijden op de kermis’ of ‘dat ze maar terug moeten bellen als je zonder tussenstops naar de wintersport kunt’, dan is de Twingo niet de auto voor jou. Maar als je zelden of nooit meer dan 200 tot 250 kilometer rijdt zonder dat je een keer wilt stoppen, dan zou je de Twingo kunnen overwegen. Resteert de vraag: welke neem je dan? De basisversie heet Evolution en kost je minimaal 20.900 euro. Dat is niet helemaal in lijn met de belofte van Renault dat de Twingo minder dan twintig mille zou kosten, maar daar staat tegenover dat snelladen standaard is. In sommige andere landen lost Renault die prijsbelofte wel in, maar je bijbetalen voor driefaseladen en snelladen.

Bij het instapmodel krijg je 16 inch wielen met wieldoppen, cruisecontrol, handmatige airco en een centraal scherm met smartphone-replicatie. Niet erg voor een auto van die prijs, maar de Techno (vanaf 22.590 euro) stelt daar toch behoorlijk wat tegenover. Adaptieve cruisecontrol, het OpenR Link multimediasysteem dat we kennen van de 4 en 5, automatische airco, een regensensor, achteruitrijcamera, audiosysteem met zes luidsprekers, grootlichtassistent en de eerdergenoemde neerklapbare voorpassagiersstoel. Bovendien heeft hij one pedal drive en kun je de batterij pre-conditioneren voor optimaal DC-laden. Daarmee is dat eigenlijk een no-brainer voor de meerprijs van 1.690 euro.

Met de optielijst ben je snel klaar. Bij de Techno kun je kiezen voor het Pack Privilege met onder meer verwarmde voorstoelen en blind spot warning. Ook kun je bij de Techno kiezen voor lichtmetalen wielen. Bij beide varianten kun je kiezen voor all-seasonbanden, een laadkabel voor een 230V-stopcontact of een een andere kleur dan het standaard geleverde geel.

Conclusie

Renault is er zeer van overtuigd dat er veel vraag bestaat naar auto’s in het A-segment, hoewel het tegenwoordig minder dan vijf procent van de Europese markt is. “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de huidige omvang van het A-segment niet het gevolg van een gebrek aan vraag,” aldus het merk. “Automobilisten in heel Europa blijven op zoek naar compacte, betaalbare auto’s, geschikt voor het stadsverkeer of als tweede auto. Het probleem zit in het aanbod. Door de uitdaging om concurrentiekracht, naleving van regelgeving en moderne klantverwachtingen met elkaar te verenigen, hebben de meeste fabrikanten zich uit dit segment teruggetrokken.”

Renault brengt daar met de Twingo verandering in, maar we zijn niet zo overtuigd als Renault zelf. Dat komt echter niet door de Twingo, want die doet alles goed. De 5 is echter zo’n schot in de roos dat we betwijfelen of de Twingo er niet door overvleugeld zal worden. De prijzen van de 5 beginnen echter waar die van de Twingo ophouden. En hoe je het ook wendt of keert, een Twingo is een heel wat sympathiekere auto om je in te vertonen dan concurrenten als de BYD Dolphin Surf of Leapmotor T03, al is er concurrentie op komst in de vorm van de Volkswagen ID1. Hoe dan ook heeft Renault met de Twingo een ijzersterk aanbod in deze klasse, dat de Zoé direct doet vergeten.

Wat is goed?

+ sympathiek uiterlijk en vrolijke kleuren

+ flexibel interieur

+ comfortabel

Wat kan beter?

- snelladen met maar 50 kW, al heb je er door de compacte batterij weinig last van

- weinig keus in kleuren, uitrustingsniveaus en opties

- geef ons het canvas dak van het origineel!