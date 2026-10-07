De EU wil import van Chinese PHEV's aanpakken, maar is bang dat China wraak neemt

Eindelijk komt Brussel een soort van over de brug nadat er al maanden wordt gevraagd om een beetje hulp tegen de invasieve PHEV's uit China die de markt verstoren. Maar zoals je van de Europese Commissie mag verwachten doet het net niet genoeg om echt iets te realiseren.

Gisteren schreven we nog dat Frankrijk en Duitsland helemaal klaar zijn met de laksheid van de Europese Commissie en oproepen om nu eens wat daadkracht aan het Brusselse arsenaal toe te voegen. Het idee: de import van Chinese hybrides kunnen stilleggen als de markt te erg verstoord wordt. Met dat advies wordt precies niets gedaan, want vandaag wordt bekend dat de Europese beleidsmakers wederom met een zwak plan komen.

Een limiet op de export

Na maanden van overleg is het plan om een test te gaan doen. Hieronder wordt gekeken naar de import van Chinese PHEV's en hangt men hier een quotum aan. Als China daar overheen gaat, grijpt de EU in met een nog nader te bepalen importheffing. Deze voorzichtige aanpak is op z'n minst opmerkelijk te noemen, aangezien China dankbaar gebruikmaakt van het gebrek aan importheffingen op PHEV's en hier zelfs het modelaanbod en de export heeft aangepast. Allemaal omdat er wel een aanzienlijke importheffing op EV's uit het land geldt.

De reden dat de EU niet durft te kiezen voor een importheffing op alle PHEV's heeft te maken met de dreiging uit Beijing. China heeft namelijk al aangegeven dat als het denkt dat het oneerlijk aangepakt wordt, het met harde hand zal terugslaan. Om voorzichtig af te tasten wanneer die harde hand gezwaaid gaat worden, begint de Europese Commissie dus met een afgezwakte maatregel. Het wil namelijk graag een handelsoorlog voorkomen.

De PHEV ligt nogal gevoelig

Die onderliggende angst maakt het extra vreemd dat de EU dan toch kiest voor een test met PHEV's. China heeft namelijk eerder al aangegeven dat het juist op dit gebied enorm tegen handelsbeperkingen is. Eerder werd namelijk voorgesteld om een vrijwillige exportbeperking in te stellen, maar dat zag Beijing alles behalve zitten. "Deze zogenaamde vrijwillige exportbeperkingen vormen een ernstige schending van de WTO-regels en zijn in strijd met de wetten van de markteconomie en het beginsel van eerlijke concurrentie. China verzet zich hier krachtig tegen", liet een woordvoerder vorige maand weten.

Gelukkig voor de EU staan plannen nog niet vast. Maros Sefcovic, EU-commissaris voor Handel, reist deze week af naar China om te overleggen over de situatie tussen China en de EU. Afhankelijk van hoe goed of slecht die gesprekken gaan, kunnen er nog aanpassingen doorgevoerd worden. Uiteindelijk zou er pas tegen eind dit jaar een definitief en uitvoerbaar plan op tafel moeten komen.

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