De Europese Commissie kwam een tijdje terug met een plan waar niet iedereen vrolijk van werd. Grote bedrijven moesten allemaal elektrisch rijden. Blijkbaar met de gedachte dat als je maar hard genoeg iets doorduwt, het allemaal vanzelf wel op gang komt. Toch lijken ze in Brussel inmiddels wat minder enthousiast over het verplichte deel van die plannen.

Brussel neemt even gas terug

De Europese Commissie wilde graag dat alle EU-lidstaten verplicht aan de doelstellingen voor emissievrije en emissiearme bedrijfswagens zouden voldoen. Dat voorgestelde aandeel lag voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zweden op 95 procent. Voor Frankrijk en Italië lag die op 80 procent en voor Spanje 64 procent.

Dat klinkt wel een beetje alsof een bulldozer iedereen naar de elektrische bedrijfswagen duwt, maar Brussel trapt opvallend genoeg toch op de rem. In een compromisvoorstel van het Ierse EU-voorzitterschap worden bovengenoemde verplichte doelstellingen namelijk even teruggeschroefd naar 'vrijblijvende richtwaarden'. Daarmee lijkt de EU-Raad wel steeds meer op één lijn te komen met het Europees Parlement, waar tevens ook weinig enthousiasme is voor die verplichtingen.

De oorspronkelijke doelstelling zou voor Nederland in ieder geval betekenen dat vanaf 2030 90 procent van de zakelijke auto's emissiearm of helemaal emissievrij zou moeten zijn. Van die 90 procent zou in ieder geval 58 procent volledig emissievrij moeten zijn. In 2035 zou de 90 procent verhoogd worden naar 95 procent.

Hoop voor de benzinerijder

Die plannen worden dus allemaal even opnieuw bekeken. Maar het voorstel gaat zelfs nog een stap verder. De Europese Commissie wilde eerst namelijk vanaf 2028 de staatssteun voor bedrijfswagens beperken tot alleen emissiearme en emissievrije auto's. Maar ook daar is blijkbaar het laatste woord nog niet over gesproken.

Dat verbod wordt namelijk in het voorstel van het Ierse voorzitterschap doorgekrast. In plaats daarvan moeten emissievrije en emissiearme auto's wel wat gunstiger worden behandeld, maar blijft er ook gewoon ondersteuning voor auto's met een plofmotor. Hoera.

Niet dat hiermee de toekomst van de brandstofauto is gered ofzo, maar het lijkt er zo wel op de Brussel bedrijven wat minder hard verplicht om elektrisch te gaan. Dat is in ieder geval een ietwat vriendelijkere aanpak dan de oorspronkelijke plannen.

Het hele voorstel moet natuurlijk nog worden besproken en goedgekeurd, dus al die verplichtingen zijn nog niet definitief van tafel. Maar als dit allemaal doorgaat geeft dat bedrijven in ieder geval wat meer vrijheid bij het kiezen van hun volgende leaseauto.

Via: Automobilwoche