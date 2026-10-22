De Europese automarkt bereikt een mijlpaal: EV verslaat benzine

Uit de Europese verkoopcijfers blijkt dat de verkoop van nieuwe auto's in de EU in de eerste negen maanden van 2026 met ruim 5 procent is gestegen. De grote winnaar? De EV!

De cijfers over de periode januari tot en met september 2026 laten een duidelijke kanteling op het Europese wagenpark zien. In totaal werden er in de eerste negen maanden van dit jaar 1,9 miljoen EV’s geregistreerd. Daarmee stijgt het marktaandeel van de EV naar maar liefst 22,7 procent. Vorig jaar was dat in diezelfde periode nog 16,1 procent.

De groei is voor een groot deel verantwoordelijk van Frankrijk en Duitsland. Daar stegen de EV-verkopen respectievelijk met 80 en 58 procent. Ook de afgelopen maand - september 2026 - heeft een belangrijke rol. De verkopen stegen ten opzichte met augustus met maar liefst 73 procent!

Vrije val voor benzine

In de week waarin duidelijk werd dat de EU de verbrandingsmotor in leven wil houden, presteren de benzine- en dieselauto matig. Het marktaandeel van benzineauto’s kromp van 27,7 naar 21,2 procent (1,8 miljoen registraties). De dieselmotor is inmiddels een zeldzaamheid op de showroomvloer. De verkopen zakten met 19,5 procent verder weg, waardoor het marktaandeel van diesel op een historisch lage 7,1 procent uitkomt.

De populairste aandrijflijn van Europa

Hoewel de volledig elektrische auto hard terrein wint, blijft de hybride de onbetwiste favoriet met iets meer dan 3 miljoen registraties en een marktaandeel van 36,3 procent. Vooral in Italië (+20,8%) en Spanje (+20,5%) vliegen de stekkerloze hybrides de showroom uit. Ook de hybrides met stekker (plug-in hybride) zijn in trek die de ACEA als aparte categorie behandeld. Met ruim 860.000 verkopen pakt de PHEV een aandeel van 10,1 procent.

Hybride: 3.090.530 registraties (36,3 procent aandeel) EV: 1.931.465 registraties (22,7 procent aandeel) Benzine: 1.802.078 (21,2 procent aandeel) PHEV: 860.257 (10,1 procent aandeel) Diesel: 602.206 (7,1 procent aandeel) Andere: 230,523 (2,7 procent aandeel)

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