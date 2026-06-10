De EV2 weet zelfs Kia te verrassen

De eigen EV2 verrast zelfs Kia. Bijzonder!

Kleine elektrische auto's zijn tegenwoordig vooral goed in één ding, de opgegeven actieradius bij lange na niet halen. Want wat er uit de WLTP-test komt is vrijwel altijd een veel te optimistische opgave van de realiteit. Onze Wouter rekent altijd met 4/5 van de opgegeven actieradius, dan zit je ongeveer goed.

Daarom is het opvallend dat de nieuwe Kia EV2 in een onafhankelijke praktijktest juist verder kwam dan vooraf was opgegeven. Dat gebeurt niet heel vaak. Je leest het goed, hij kwam VERDER dan vooraf opgegeven. En dat met de stroomlijn van een tuinhuis... Zelfs Kia zelf was verrast, hebben we van horen zeggen. Maar wacht, er is meer!! Kia deed het namelijk op nog veel meer fronten beter dan andere kleine auto's. En oh ja, als je denkt dat we betaald krijgen om lovend over de EV2 te schrijven, helaas niet. Ik kan wel wat extra knaken gebruiken met het oog op mijn Ferrari...

Het autootje kwam dus niet alleen verder dan vooraf door Kia zelf opgegeven, hij was volgens de test ook beter dan de meeste stadsrakkertjes in efficiëntie en energieverbruik. En dat is slim van Kia. Waarom? Nou, omdat juist in dit deel van de markt de echte strijd om de koper is losgebarsten. Vrijwel ieder merk werkt inmiddels aan relatief betaalbare elektrische modellen en dan wordt iedere kilometer bereik ineens belangrijk.

Maar tot zover het stukje hosanna hoor, het is natuurlijk ook tijd voor een stukje relativeren. Want 1 test is natuurlijk nog geen garantie dat de auto daadwerkelijk verder komt dan de WLTP-range. Nee joh, je hebt namelijk in de praktijk ook te maken met temperatuurverschillen, met wind, met hellingen, rijstijl, tussensprintjes en plassen waar je zo hard mogelijk doorheen moet rijden om wielrenners nat te spatten.

Op zich is het wel geinig om te zien dat de focus van de fabrikanten verschuift. Er hoeft niet meer zo nodig een enorme berg pk's in en ook hoeft de accu niet groot, groter, grootst. Nee, efficiëntie lijkt het nieuwe toverwoord. En dat is goed nieuws voor de prijsbewuste klant. Dus vrijwel elke Nederlander.

Die kijken naar kosten en minder naar prestaties. Maar als je die twee zaken weet te combineren, dan heb je goud in handen.

Wat we eerder ook al zeiden over de EV2, maar dat terzijde

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