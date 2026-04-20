Gewaagd: Absolute Motors gaat ex-Stipt Bugatti Veyron verbouwen

De ex-fabrieksnieuw Bugatti Veyron wordt grondig verbouwd

Een Bugatti Veyron is niet het eerste model waar je aan denkt bij een projectauto. Toch zijn Absolute Motors en HooG Selections bezig om een Veyron te verbouwen.

De Bugatti Veyron Grand Sport die als uitgangspunt dient is geen onbekende. Dit is namelijk de ex van Rick van Stippent. Vriend Rick kocht de auto in 2024, nota bene terwijl hij zijn rijbewijs kwijt was. In augustus vorig jaar zette hij de auto alweer te koop, voor een bedrag van €1.895.000.

Type 45-hommage

Inmiddels is de auto in handen van HooG Selections, die eerder ook een aanzienlijk deel van de Stipt-collectie kocht. Zij hebben bijzondere plannen met deze auto. In samenwerking met Absolute Motors gaan ze er een Type 45-hommage van maken. Ter inspiratie mochten ze de Type 45 van Perridon lenen, om de auto goed te bestuderen en te 3D-scannen.

Wat we ons precies moeten voorstellen bij een Type 45-hommage is nog niet helemaal duidelijk. De makkelijke manier is natuurlijk om alleen de kleurstelling van de Type 45 over te nemen, maar het lijkt erop dat Absolute Motors verder wil gaan dan dat. Dat kom je dus uit bij custom onderdelen. Voor nu is de Veyron alvast gestript van alle carrosseriedelen. Dat is sowieso een bijzonder gezicht.

Toekomstige klassieker

De waarde van een Bugatti Veyron ligt nu al rond de €2 miljoen en deze auto gaat alleen maar meer waard worden. Dit is zonder twijfel een toekomstige klassieker. Daarom is het een gewaagde zet om deze auto te verbouwen. Absolute Motors laat echter in hun YouTube-video weten dat de aanpassingen grotendeels weer terug te draaien zullen zijn. Uiteraard worden de originele onderdelen niet in de kliko gegooid.

Één ding is zeker: het is een interessant project, dus we zijn benieuwd waar Absolute Motors en HooG Selections mee op de proppen komen.