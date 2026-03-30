BMW toont eerste beelden van de iX3 Long Wheelbase Neue Klasse

Hoe langer, hoe beter, toch? Of gaat het niet om de lengte, maar om wat je ermee doet? Hoe het ook zij, de langere versie van de BMW iX3, die er vooralsnog niet voor het langste volk ter wereld komt, staat klaar voor zijn officiële onthulling in China. Maar de eerste beelden zijn er al.

BMW iX350L Neue Klasse

Zoals je waarschijnlijk al had verwacht, is het toch verdomd moeilijk het verschil met de niet zo lange iX3 te zien op de geleverde foto’s. Pochen met dat je de grootste BMW van de stad hebt, wordt dus ietwat lastig voor degene die hem koopt. Tenminste, als je de type-aanduiding op de achterklep achterwege laat, want die verklapt anders de extra centimeters met ‘iX350L’. Zonder spaties inderdaad.

Hoewel het niet direct opvalt, hebben we het hier niet over een kleine toename aan ruimte tussen de assen. In totaal heeft BMW er elf centimeter aan metaal tussen weten te krijgen voor een totale wielbasis van 3.005 mm (de reguliere variant meet 2.895 mm).

Technisch hetzelfde

Helaas doet de autofabrikant voor de rest weinig met de extra ruimte. Je zou kunnen denken dat het er extra accu’s in wurmt voor meer actieradius, maar helaas is dat niet het geval. Ook deze heeft gewoon 108 kWh aan accucapaciteit, waar hij tot wel 900 Chinese kilometers (CLTC) mee kan afleggen. De ietwat riante meetmethode vertaalt zich dan ook naar dezelfde 800 km in de ons welbekende WLTP-standaard.

Wel opmerkelijk is dat BMW voor het infotainment in Chinese variant vol inzet op AI van Alibaba, dat een custom spraakassistent speciaal voor de lokale markt ontwikkelt. Daarnaast wordt ook het een LLM van Chinese AI-maker DeepSeek in het dashboard gehuisvest. Ook krijgt de auto verschillende rijhulpjes van het Chinese bedrijf Momenta dat hard werkt aan volledig autonome technologie. In de iX3 zou deze hulp overigens niet verder gaan dan niveau 2+ autonoom rijden, wat inhoudt dat de bestuurder gewoon de handen aan het stuur en de ogen op de weg moet houden.