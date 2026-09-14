De meest extreme Ferrari 296 is nu een feit

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Een raceauto is normaal gesproken al behoorlijk extreem. Het enige puntje is dat er vaak regels zijn waar je je bij zo'n auto aan moet houden. Ferrari was blijkbaar toch benieuwd wat er gebeurt als die regeltjes er gewoon niet zijn. Dan krijg je dus dit: de Ferrari 296 GT Modificata.

De 296 GT3, maar dan zonder regels

De 2,9-liter V6 met twee turbo's levert nu 730 pk en 800 Nm. Dat is 130 pk meer dan de 296 GT3 Evo, die door de raceklasse natuurlijk netjes binnen de lijntjes moet blijven. De Modificata hoeft dat dus niet. Ferrari heeft onder meer de turbo's, nokkenassen, krukas, inlaat, intercoolers en brandstofvoorziening aangepast.

Ook de sequentiële zesbak kreeg andere verhoudingen en een carbon koppeling. Alles om de auto op een circuit zo effectief mogelijk te maken.

Ferrari denkt zelfs dat de GT ongeveer drie seconden sneller over Fiorano kan dan de 296 GT3 Evo. Dat is natuurlijk leuk, die verwachtingen, maar er zijn nog geen officiële rondetijden gereden.

Mocht je het net als ik een beetje kwijt zijn met de 296, hieronder een kort 296-lijstje:

296 GTB

296 GTS

296 Speciale

296 Speciale A

296 Challenge

296 GT3

296 GT3 Evo

296 GT Modificata













Meer vleugel, meer koeling, meer chaos

730 pk is uiteraard tenenkrommend leuk, maar je moet het ook ergens kwijt kunnen. Daarom heeft Ferrari de aerodynamica flink aangepakt.

Vooraan zit een nieuwe motorkap met grotere openingen en een zogenaamde Slotted Splitter. Achterop zit uiteraard een gigantische spoiler die je ook als tafel kan gebruiken. Die krijgt een enkele centrale bevestiging, een grotere Gurney Flap en endplates die geïnspireerd zijn op de 499P.

Uiteraard moet je als je een auto extra vermogen geeft ook even naar de remmen kijken. Ferrari weet dat zelf natuurlijk ook en heeft daarom de voorste stalen schijven verbeterde ventilatie gegeven door middel van extra luchtinlaten.

En omdat het een circuitauto voor klanten is, heeft Ferrari hem gewoon van twee stoelen voorzien. Je kunt dus gezellig iemand meenemen.

Geen raceauto, wel een raceprogramma

Voor de duidelijkheid: de Modificata is dus niet bedoeld voor officiële competitie. Dat is juist de reden dat Ferrari zo vrij kon gaan met de techniek. Geen GT3-reglementen, geen Balance of Performance en geen jankende concurrent die bij de wedstrijdleiding gaat klagen dat jouw Ferrari een beetje vals speelt.

In plaats daarvan is de auto bedoeld voor het Club Competizioni GT-programma. Bij de aankoop krijg je twee jaar, oftewel twaalf evenementen, inbegrepen. In 2027 staan onder meer Spa-Francorchamps, Fuji, Indianapolis en Jerez op het programma. Dan moet je uiteraard wel de auto mogen kopen.

Daarmee is dit eigenlijk de ultieme oplossing voor de vermogende autoliefhebber die een raceauto wil, maar geen zin heeft om daadwerkelijk een raceauto te hoeven zijn.

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