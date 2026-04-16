De favoriete auto onder Nederlandse 65+-ers is vernieuwd!

De periode is voor verschillende merken weer aangebroken om het succesvolle deel van het aanbod lichtjes aan te passen zodat mensen weer trek krijgen in de vernieuwde modellen, maar niet hoeven te wennen aan een compleet nieuwe auto. Zo ook voor het bestverkochte model in Europa van de grootste autofabrikant ter wereld: de Yaris Cross van Toyota.

In Nederland doet de Yaris Cross het ook al jaren goed (niet in de laatste plaats door mensen met veel levenservaring). In 2024 en 2025 werd het model nipt verslagen door de Aygo X. Hetzelfde gaat dit jaar gebeuren, maar toch: de op-één-na bestverkochte Toyota van Nederland is ook geen slechte titel.

Wat verandert er aan de Toyota Yaris Cross?

Technisch gebeurt er vrijwel niets aan de crossover. Je hebt nog altijd de keuze tussen een Hybrid 115- en Hybrid 130-aandrijflijn. De eerste biedt, jawel, 116 pk, de ander wel gewoon 130 pk. De instapmotor kun je alleen krijgen in de instapuitvoering, de Active. Niet veel vermogen dus, maar wel een lekker verbruik van 4,4 tot 4,7 liter per 100 kilometer. Dit zal voor Yaris Cross-kopers minstens zo belangrijk zijn als de 0-100-tijd van 11,2 seconden.

De aanpassingen zitten vooral in het voorkomen van de Toyota Yaris Cross. En dan weer met name op de voorkant. Het model krijgt dezelfde ontwerptaal als de vernieuwde Corolla Cross en RAV4 waarbij de meegespoten honingraatgrille de aandachtstrekker is.

Verder zijn er twee nieuwe kleurtjes (Celestite Grey vervangt Shimmering Silver, voor wie het wil weten) waarvan je op de afbeeldingen ‘Precious Bronze’ ziet. Je kunt deze tint alleen krijgen in de two-tone kleurstelling met een zwart dak en zwarte A-stijlen.











Aan de binnenkant heeft Toyota ook wat geknutseld. Hierbij is het toverwoord ‘platina’. De deurbekleding en afwerking rondom het instrumentenpaneel is in deze kleur, net als wat details op de stoelen in wat leukere uitvoeringen. Er zit ook sfeerverlichting en een draadloze telefoon oplader in. In de Executive-uitvoering doe je goed aan het milieu dankzij een stof genaamd SakuraTouch wat gemaakt is van plantaardig PVC, kurkafval en gerecycled PET.

GR Sport

Als pensionado wil je natuurlijk wel indruk maken op je (klein)kinderen met een wat sportiever bakje. In dat geval spendeer je je AOW op een Toyota Yaris Cross GR Sport. Natuurlijk heeft deze uitvoering allerlei geinige extraatjes en styling dingetjes, maar belangirjk is de ophanging. Die heeft een eigen afstelling gekregen voor een scherpere wegligging. Dat wil je. Daarnaast staat ie op 18-inch lichtmetalen velgen.

In het derde kwartaal van 2026 worden de eerste exemplaren van de nieuwe Yaris Cross in Nederland verwacht. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt. Nu betaal je minimaal 31.895 euro voor de Yaris Cross met 115-motor en 34.995 euro voor eentje met de 130-aandrijflijn. Ik vermoed dat die prijzen niet veel zullen stijgen of dalen.