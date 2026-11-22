Even dachten we dat Ferrari van het padje was geraakt. De Italianen leken verslaafd te zijn aan met water verdunde wijn. Eerst kregen we de introductie van de spuuglelijke, maar blijkbaar best populaire Luce. Daarna het goedmakertje van een 12Cilindri met wel/geen handbak. Maar gelukkig bewijst Ferrari dat het absoluut niet dronken is geworden van de slappe wijn, en komt het met een ware racewagen voor de openbare weg.

Voor het geval je het vergeten was: niet alle moderne auto's hebben hulp nodig van elektrische onderdelen om verkocht te mogen worden. Dat bewijst Ferrari met de nieuwe 296 Challenge Stradale. De auto heeft namelijk een dubbel geblazen drieliter V6 tussen de wielen liggen die, in tegenstelling tot zijn voorganger, geen elektrohulpjes heeft. Toch produceert het blok 670 pk die via een 'F1-transmissie' met acht versnellingen en dubbele koppeling naar de achterwielen gestuurd wordt.

Daardoor zal je niet snel klagen over de prestaties. De auto schiet in 2,8 seconden naar de 100 km/u. Heeft 7,9 seconden nodig om de 200 km/u aan te tikken en staat vanaf die snelheid na 101 meter weer stil. De topsnelheid geeft Ferrari niet. Daarvoor moet je zelf de Autobahn op. De Italianen geven wel een indicatie dat je de 300 km/u wel zult passeren.



















Lichter, maar zwaarder op snelheid

De oplettende lezer heeft hierbij natuurlijk allang opgemerkt dat het bovenstaande betekent dat de 296 Challenge Stradale 160 pk mist tegenover de 296 GTB. Iets wat te herleiden valt naar het gemis van de hybride aandrijving. Maar tegelijk betekent dat ook een gewichtsbesparing an zo'n 140 kilogram. Tegelijk heeft Ferrari de aerodynamica zo ver geoptimaliseerd dat de 296 Challenge Stradale bij 250 km/u 617 kg neerwaartse druk genereert. Dat is 72 procent meer dan de GTB, en dat betekent een aanzienlijk betere wegligging op hogere snelheden en dus de mogelijkheid om betere rondetijden op het circuit neer te zetten.

De filosofie achter de 296 Challenge Stradale is dan ook iets wat ze vaker bij Ferrari zouden moeten doen: de auto tot het essentiële terugbrengen en daarbij een bijna klinische afstelling die moeten leiden tot een directe en fysieke rijervaring aan de bestuurder. Dat betekent onder andere dat de 296 Challenge Stradale is ontdaan van overbodige elementen. Daarmee wordt de auto niet alleen optisch, maar dus ook fysiek lichter en komen de technische functies beter tot hun recht, aldus Ferrari.

Het kan nog erger

Wij zien vooral een hoop extra koolstofvezel (zelfs de velgen), wat scherpe uitsteeksels, een grote vleugel en een gebrek aan opbergruimte. Alles uit naam van optimalisatie. En daarin slaat de 296 Challenge Stradale EVO helemaal door. De raceversie van de 296 Challenge Stradale werd namelijk tegelijk met de straatauto aangekondigd. De EVO mag de weg niet op en zal volgend jaar mee gaan doen aan de nodige GT-races. Het is natuurlijk geen toeval dat de twee tegelijk gepresenteerd werden. De EVO moet namelijk de link naar de racerij voor de niet-EVO onderstrepen. Onderhuids verschillen ze namelijk maar minimaal van elkaar.

Over prijzen heeft Ferrari het helaas niet. Wat we wel weten is dat de 296 Challenge Stradale zonder limieten gebouwd gaat worden en dus ook voor degene die geen Porsche GT3 RS wil rijden, gewoon bereikbaar is.