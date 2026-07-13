Lelijke Ferrari Luce was 'precies de bedoeling'

Het maakt niet uit hoe ze over je lullen

Het maakt niet uit hoe ze over je lullen

Het maakt niet uit hoe ze over je lullen

Geef toe, ook jij vond de Ferrari Luce een vreselijk lelijk ding. Ferrari onwaardig. Maar dat blijkt nu precies de bedoeling te zijn.

Dat is misschien wat kort door de bocht, maar de Ferrari Luce krijgt sinds zijn onthulling een bak kritiek over zich heen. Niet eens zozeer omdat hij elektrisch is, maar vooral omdat veel liefhebbers hem simpelweg niet op een Ferrari vinden lijken. Op sociale media vliegen vergelijkingen met een Nissan Leaf, een Chinese crossover en allerlei andere lelijke auto's je om de oren. Maar volgens Ferrari is dat eigenlijk precies de bedoeling.

De Luce moest geen elektrische kopie van een bestaande Ferrari worden, maar een compleet nieuw hoofdstuk. Daarom kreeg hij vijf zitplaatsen, een hoge carrosserie, een minimalistisch design van voormalig Apple-ontwerper Jony Ive en een totaal andere uitstraling dan de gemiddelde Ferrari. Alleen blijkt dat precies het probleem. Ferrari-rijders zijn doorgaans niet de mensen die zitten te wachten op een compleet nieuw hoofdstuk. Die willen vooral een Ferrari. Mét een Ferrari-uitstraling.

Opvallend genoeg lijkt Ferrari zich daar niet al te druk om te maken. Volgens topman Benedetto Vigna is er ondanks alle kritiek gewoon veel belangstelling voor de Luce, zowel van bestaande klanten als van mensen die nog nooit een Ferrari hebben gekocht. Of eigenlijk, niet ondanks, maar dankzij.

Er is namelijk nog nooit een nieuwe Ferrari geweest waar meer over werd gesproken nog vóór de eerste auto op kenteken kwam. Als jij niet weet dat er een elektrische Ferrari aan het gamma wordt toegevoegd, dan heb je niet op zitten letten. Of je woonde onder een rots, kan ook.

Of deze marketingstrategie gaat werken kunnen we nu nog niet zeggen, daar moeten we een paar jaar op wachten. Maar iets zegt ons dat de Luce beter gaat verkopen dan Ferrari ooit had kunnen dromen.

Let maar op.