De FIA gaat uitzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen met Verstappen

Dat Max Verstappen de afgelopen dagen er niet bepaald lekker in zat, mag ondertussen wel duidelijk zijn. Nadat hij voor een podiumplaats vocht tijdens de GP van Groot Brittannië, vloog hij uit de bocht, crashte en lag uit de race. Daarna liet de Nederlander overduidelijk weten dat hij niet meer op een lijn ligt met teamgenoten bij Red Bull.

Het feit dat Verstappen door wederom een falende achtervleugel een race niet kon uitrijden, escaleerde intern bij Red Bull blijkbaar zo erg dat we nu overspoeld worden door geruchten van een overstap van Verstappen naar McLaren of Mercedes. Tegelijk geeft het kamp van Max nog steeds geen duidelijk over de toekomst van de Limburger bij het team. Ook lijkt Red Bull maar niet voldoende in te grijpen om de gemoederen te koesteren.

FIA bemoeit zich met de oorzaak

Blijkbaar zien de mensen bij de FIA de hele situatie met lede ogen aan en hebben ze nu besloten om zich met het geheel te bemoeien. Of tenminste, met het deel waar ze invloed op hebben: de falende Macarena-vleugel, of zoals wij hem veel logischer noemen: de flipper-vleugel. De overkoepelende organisatie heeft namelijk formeel onderzoek ingesteld naar de veiligheid van deze draaiende vleugels. In dit geval niet alleen bij Red Bull, maar ook bij Ferrari.

De stap van de FIA is ook niet meer dan logisch. Met veiligheid als een belangrijk punt in de sport, is het onverantwoord om teams met een onderdeel te laten rijden dat mogelijk in de basis ondeugdelijk werkt en dus voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Vooralsnog blijft dit 'onderzoek' beperkt tot gesprekken met belangrijke technici van beide teams om een beter inzicht te krijgen in hoe de draaiende achtervleugel precies werkt. Pas als dat volledig duidelijk is, besluit de FIA of er actie ondernomen moet worden.

Er was toch al goedkeuring?

Je kunt je bij dit alles afvragen waarom er überhaupt onderzoek nodig is, aangezien de FIA het ontwerp van zowel Red Bull als Ferrari al goedgekeurd heeft. Er zijn zelfs regels ingesteld voor de werking. Zo moet de vleugel binnen 400 milliseconden van positie kunnen veranderen bij het overgaan van 'straight mode' naar 'corner mode' om crashes te voorkomen. Daarnaast moet de vleugel automatisch naar de dichte positie klappen als er ook maar iets fout gaat in de werking van het systeem.

Blijkbaar gaat het toch nog mis op dat laatste punt, waardoor de FIA nu extra maatregelen zou kunnen gaan treffen die de juiste werking van de vleugel beter garanderen. In een extreem geval zou het ook de hele constructie kunnen verbieden.

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