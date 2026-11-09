De FIA strooit met de nodig tijdstraffen na de race. Dit is de nieuwe eindstand

Het was gisteren weer een feest op het Braziliaanse asfalt van Interlagos. Max Verstappen reed zich van de laatste naar de eerste rij en tussentijds zorgde de rest van de coureurs en het weer voor de nodige chaos. Zo veel dat de FIA besloot om sommige dingen pas na de race onder de loep te nemen.

De stewards konden gisteren na afloop van de race elkaar niet de hand schudden en tevreden naar huis gaan. Er was nog best wat werk aan de winkel. Ondermeer Kimi Antonelli en Charles Leclerc zochten op z'n minst de grenzen van de regels op. Door de omstandigheden op de baan kon dat niet direct behandeld worden, en moesten er dus de nodige overuren geschreven worden. Blijkbaar waren de stewards daar niet zo blij mee, want het resulteerde dit keer in maar weinig dingen die door de vingers werden gezien.

Leclerc versus Lawson

De pijn is het grootst voor Leclerc. Hij tikte Liam Lawson aan toen hij hem probeerde in te halen in de latere rondes van de race. Het tikje resulteerde in een flinke stuurcorrectie van Lawson, waardoor de Monegask in zijn Ferrari de Racing Bull relatief eenvoudig kon passeren. De stewards vonden het tikje niet de volle 10 seconden straf waard en stuurde Leclerc weg met vijf seconden. Dat was goed nieuws voor Lawson, want die kreeg daardoor in essentie zijn zevende plek met de daarbij behorende punten op, terwijl Leclerc zakte naar de achtste positie.

Alsof Kimi Antonelli nog niet voldoende problemen met zijn auto had tijdens de race, besloot de pitcrew na z'n pitstop ook nog dat hij zichzelf wel in de zijkant van de passerende Franco Colapinto kon boren. Gelukkig zag de jongste wereldkampioen tot nu toe de Alpine op tijd aankomen en kon hij een botsing voorkomen. Hoewel er dus geen schade was en er niemand een positie op de baan verloor, vonden de stewards het toch een serieuze zaak en gaven Antonelli daarom vijf strafseconden. Iets waar de Italiaan niet van wakker lag, want hij lag ruim twintig seconden voor op Piastri toen hij over de finish kwam.

Oliver Bearman had ook een unsafe release. Daarbij tikte hij bijna Leclerc aan. De Haas-coureur kreeg daar slechts seconden straf voor. Ook voor hem had dat voor de rest geen consequenties. Hij reed namelijk een volle ronde voor op de nummer 18, Sergio Perez die met twee rondes achterstand zijn race afsloot.

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