Is het een pickup of is het een MPV? Nee, het is de Fiat Multiplay

Op de vooravond van de Autosalon in Parijs, ging Stellantis helemaal los. Het concern strooide met allemaal fonkelnieuwe modellen waar we in de toekomst niets meer van gaan zien. Onder deze concepten de uiterst vreemde spirituele opvolger van een van de meningoproepende auto's ooit: de Fiat Multipla.

We wisten al langer dat Fiat dit speelvolle conceptmodel in de coulissen aan het klaarstomen was, want dat liet het ons weten. De Italianen presenteerden eerder namelijk al de naam 'Multiplay' en het idee dat deze auto om te bouwen was naar meerdere modellen. Nu lijkt het er wel op dat Fiat met 1+1=3 rekent, want wij zien hier enkel een MPV en een pickup, maar toch zou het een 3-1 in een moeten zijn.















Waar het dus op neerkomt is dat de achterkant van dit conceptmodel verwijderd kan worden. Niet meer, niet minder. Met die transformatie verandert de auto van een 6+1-zitter waar de +1 staat voor de optionele petsenger seat (de hondenmand), in een vierzitter met ruimte voor allerlei troepjes (of fietsen). Je krijgt dus eigenlijk de keuze om een paar van de kids thuis te laten voor een fietsvakantie, of om zonder koffers op pad te gaan, maar dan wel met iedereen inclusief de hond.

Geen derde zitplaats voorin

Wat vooral opvalt is het gebrek aan de nogal iconische derde zitplaats voorin. Fiat heeft voor de Multiplay heel conventioneel gekozen voor een stoel voor de bestuurder en een voor de bijrijder. Maar met die laatste is dan wel weer wat innovatiefs gedaan. Deze kan namelijk zo neergeklapt worden dat hij als het ware in een soort strandstoel verandert. De zitting en rugleuning worden op de vloer gevouwen, waardoor het dashboard dienst gaat doen als nieuwe rugleuning met hoofdsteun en zonnen kan dan door het enorme dakraam. Ziet er niet heel comfortabel uit en veilig lijkt het ook niet. Maar dat hoeft allemaal niet, want nogmaals: het is een conceptmodel.

Valt je nog iets op aan de kleurstelling van de auto? Nee? Het heeft iets met fruit te maken. Nee, wij weten ook niet waarom, maar de designers van Fiat leek het een goed plan om een watermeloen als inspiratie te nemen voor de Multiplay. Dat zou verwijzen naar de Italiaanse zomer en het gevoel van samenzijn. Het groen is natuurlijk de schil, het witte dakelement staat voor de binnenkant van de schil en het interieur staat voor, hoe kan het ook anders, het vruchtvlees.

















Wel of geen scherm

Nog een leuk transformerend weetje: het scherm op het dashboard zit er niet altijd. Of het zit er wel, maar is niet altijd zichtbaar. Als de auto ingeschakeld wordt, schuift het in zicht en als hij uitgezet wordt, verdwijnt hij weer in het dashboard. Daarnaast is er ook rekening gehouden met ravottende kinderen in de auto. De meeste oppervlakken zijn gemaakt van een naadloos, 3D geweven monomaterial textiel dat ook nog eens waterafstotend is.

Net als met alle conceptmodellen, geeft Fiat ook bij de Multiplay aan dat het hier gaat om een auto die niet in productie gaat. Dit model doet vooral dienst als een designstudie en moet tot op enige hoogte de toekomst van het merk verkondigen. In dit geval communiceert de auto voornamelijk de wens van Fiat om auto's weer bruikbaar te maken in het dagelijks leven. Wij hadden niet het idee dat dit niet het geval was, maar daar kijken Italianen kenbaar anders tegenaan.

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