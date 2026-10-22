Zo bizar veel flitsboetes worden er per dag gereden in Nederland

De Nederlandse flitspalen hebben de eerste acht maanden van 2026 niet stilgestaan. Er zijn ruim 200.000 overtredingen meer gespot dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit een analyse van Autoverzekering.nl op basis van cijfers van het CJIB. Het onderzoek omvat de cijfers van vaste en flexibele flitspalen. Trajectcontroles zijn in deze analyse niet meegenomen. Van januari tot en met augustus registreerden vaste en flexibele paaltjes in totaal 1,9 miljoen hardrijders en bijna 117.000 voertuigen die door rood reden. Gemiddeld flitsen de palen samen dus 8.300 per dag voor te hard of door rood rijden!

Snelheidsovertredingen vormen nog altijd de absolute hoofdmoot van het aantal bekeuringen, maar het aantal boetes voor rijden door rood licht groeit veruit het snelst. In 2026 liep dat aantal op naar 116.799, wat een stijging is van maar liefst 39 procent ten opzichte van vorig jaar.

Vooral Noord-Brabant valt op bij het negeren van het rode licht. Het aantal roodlichtboetes meer dan verdubbelde daar: van 5.884 naar 12.088. Ook in Fryslân (+68 procent) en Zuid-Holland (+64 procent) schoot het aantal omhoog. Met 48.931 roodlichtboetes is Zuid-Holland in haar eentje verantwoordelijk voor ruim 40 procent van alle Nederlandse boetes in deze categorie. In Groningen (-43 procent), Drenthe (-8 procent) en Overijssel (-3 procent) werd juist minder vaak geflitst bij een rood verkeerslicht.

Hier worden de meeste snelheidsboetes gereden

In absolute aantallen blijft te hard rijden de grootste boetefabriek met 94 procent van alle flitsboetes. Een belangrijk deel van die oogst is te danken aan verplaatsbare flitspalen. Deze zogeheten flexflitsers waren in de eerste acht maanden van 2026 goed voor 545.969 boetes (tegenover 507.325 een jaar eerder), een kwart van de flitsboetes.

Kijken we naar het totale aantal flitsboetes per provincie, dan zijn er grote regionale verschillen. Het totale aantal flitsboetes nam procentueel het sterkst toe in Drenthe (+62 procent) en Fryslân (+59 procent), maar de grote winnaar is nog altijd Zuid-Holland. Er kwamen in Zuid-Holland 155.776 boetes bij ten opzichte van vorig jaar (+29 procent). Daarmee neemt deze provincie meer dan een derde van alle Nederlandse flitsboetes voor haar rekening. Bekijk hieronder hoe het in jouw provincie gesteld is.

Foto: Politie Eenheid Midden-Nederland / Instagram

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