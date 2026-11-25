Aankomend weekend is het weer zover! Het Formule 1-circus neemt weer plaats in Qatar. Dat is ergens natuurlijk vreemd gezien de wat minder leuke situatie in het Midden-Oosten, maar blijkbaar is iedereen gewoon veilig. Toch zijn er achter de schermen een aantal die de reis deze keer even overslaan.

Niet iedereen gaat mee

Er is best al wat hoofdpijn geweest wat betreft de hele situatie in het Midden-Oosten. Zo werden de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië eerder al geschrapt en stonden Qatar en Abu Dhabi ook op de lijst. Die races gaan vooralsnog gewoon door, al dan niet met wat extra veiligheidsmaatregelen, en ondertussen zijn de teams en de coureurs allemaal veilig aangekomen.

Toch zien een aantal tv-zenders het hele F1-avontuur in Qatar niet zitten. Zo blijft Sky Sports Deutschland gewoon lekker thuis net als het Oostenrijkse ServusTV. Ook Canal+ doet de uitzendingen deze keer lekker vanuit het 'veiligere' Parijs.

Volgens berichten van BILD en Krone zou ook het Spaanse DAZN in het thuisland blijven. Zo ontbreekt er dus al een flink deel van de gebruikelijke zenders.

Nederland merkt er weinig van

Mocht je nu al beginnen te stressen, geen zorgen. Er zal voor de Nederlandse kijkers vrij weinig veranderen. Viaplay is namelijk gewoon aanwezig bij de race en zal zoals gebruikelijk het commentaar verzorgen. Ook Sky Sports F1, de Britse tak, is ter plaatse. Sky Italia zou ook onderweg zijn naar Lusail.

De keuzes van de verschillende zenders zijn wel opvallend en laten zien dat er toch verschillend naar de risico's wordt gekeken. Sommige oproepen vinden het namelijk onverantwoord om naar Qatar te reizen, en dat snap ik wel. De situatie in het Midden-Oosten is nog steeds niet gaan liggen en eerder kwamen er berichten naar buiten dat Iran bepaalde hotels waar rijders in verblijven zou willen aanvallen.

Voor Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, wordt door enkele zenders nog overlegd. Voorlopig lijkt het erop dat de uitzendploegen daar weer gewoon aanwezig zullen zijn.

Via: Racingnews365