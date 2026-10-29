De Formule 1 is zo saai dat fans met een eigen hilarische oplossing komen

Soms moet je het heft in eigen hand nemen om iets leuk te houden. Nu de Formule 1 met de nieuwe reglementen niet bepaald de die-hard fans meer aanspreekt, doen zij precies dat. En op een heel grappige manier.

Het lijkt erop dat vanaf aankomend weekend alle spanning uit de Formule 1 is. Het moet wel heel raar lopen wil Kimi Antonelli zijn Mercedes niet over de lijn in Mexico krijgen en daarmee de wereldtitel binnen te slepen voordat het seizoen is afgelopen. Hij heeft immers maar twee punten nodig en heeft de snelste auto van het veld onder z'n kont. Kortom, om die reden hoeven de race niet te kijken. Gelukkig hebben fans een andere reden gevonden om nog wel mee te gluren.

Waardeloze titel

Over het gehele internet roepen mensen namelijk op om Aston Martin-coureur tot 'Driver of the Day' te kronen. Met andere woorden: iedereen die eraan mee wil doen, moet tijdens de GP van Mexico zijn of haar stem uitbrengen op een van de minst geliefde en meest voorgetrokken coureurs ooit een titel te geven waar hij absoluut niets aan heeft.

Het initiatief komt als een reactie op de uitspraak van Stroll waarin hij aangeeft dat hij niet alleen sneller zou zijn dan Max Verstappen als hij dezelfde auto zou hebben, maar dat hij ook het idee heeft dat hij het kampioenschap ten minste eens zal winnen voor hij een punt achter z'n carrière zet.

Om die uitspraken even in perspectief te zetten: Stroll wist de afgelopen 10 jaar de drie keer op het podium te finishen. En die waren niet allemaal op puur eigen kracht, maar vooral door uitval van anderen en bergen en bergen geluk.

Met wat hulp van fans

Het feit dat er nu gepoogd wordt om Stroll aan deze nietszeggende titel, doet hem waarschijnlijk meer pijn dan goed. Het geeft immers aan dat hij zelfs deze waardeloze trofee niet op eigen kracht kan halen.

Nu bestaat er een kans dat de Aston Martin-rijder het halen van de Driver of the Day zelf onmogelijk maakt. Als hij ergens de muur in rijdt, dan heeft hij namelijk geen kans meer. In dat geval stellen de fans voor om te stemmen op Sergio Perez. Het is immers zijn thuisrace. Het idee is dan ook om in Brazilië opnieuw een poging te doen om Stroll te laten winnen.

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