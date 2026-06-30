''De Formule 1 komt 100 procent naar Assen'': circuit reageert

De Formule 1 in Nederland houden, dat willen we toch allemaal? Het is daarom niet gek dat er weer geruchten zijn over een mogelijke F1-race op het circuit van Assen . Wederom zorgt sportmarketeer Chris Woerts voor de geruchten. Deze keer weet hij het zeker: de Formule 1 GP van Nederland wordt over een jaar of twee, drie op het circuit van Assen gehouden. Vreemd genoeg weten ze daar in Assen nog niets van af, horen van de circuitleiding.

Chris Woerts: "De Formule 1 komt 100%’’

De bijna vaste gast bij Vandaag Inside baseert zijn voorspelling op een gesprek met Lee van Dam. Dit is de voorzitter van LDP, een marketingbureau dat onder andere de MotorGP-race in Nederland organiseert. Van Dam zou zich uiterst concreet hebben uitgelaten over de koningsklasse van de autosport.

Woerts: ‘’Hij zei: 'Chris, 100 procent zeker: Assen krijgt de Formule 1 in de toekomst'. Er is geen vaste plek op de kalender; het wordt een wisselcircuit, afgewisseld met Hockenheim waarschijnlijk. En als er ergens een Grand Prix wordt afgelast, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, dan is Assen beschikbaar. De financiering is rond en als wij de keuring krijgen, de Grade 1, dan kunnen wij in Assen gewoon de Formule 1 organiseren. Maar belangrijk: wij blijven een motorsportcircuit. Maar de Formule 1 komt 100%, dat is in kannen en kruiken."

Bijzonder, want Hockenheim staat al even niet meer op de kalender, maar da’s een discussie voor een andere keer. ok de absolute top van Liberty Global, de commerciële rechtenhouder achter de Formule 1, was volgens hem aanwezig in Drenthe. "Ze waren zwaar onder de indruk", stelt Woerts. "Kijk, in Zandvoort kun je nergens je auto kwijt. Assen heeft 50.000 parkeerplekken. Dat wordt een succes. Het gaat echt gebeuren’’, weet Woerts zeker.

TT Circuit Assen reageert

Net als bij de vorige uitspraken van Woerts leek het me handig om even de mensen van TT Circuit in Assen zelf te vragen of deze uitspraken kloppen. Een woordvoerder van het circuit laat weten dat er absoluut nog niks besloten is.

De woordvoerder zegt tegen Autoblog.nl : Woordvoerder TT Circuit Assen: "Het verhaal is niet veranderd.’’ Dat verhaal is: de stichting wacht op een partij die met een waterdicht financieel plan komt en laat zich inhuren als het zover is.

De persvoorlichter vervolgt: ‘’We willen onze zaakjes op orde hebben en die Grade 1-licentie binnenhalen. Wij merken ook dat er discussie en interesse is in het land over de Nederlandse F1-race. Maar de stelligheid waarmee nu wordt gecommuniceerd, heeft ons kantoor nog niet bereikt. Wie weet volgt dat snel uit de berichtgeving, maar misschien ook niet."

De stichting begrijpt het enthousiasme dat dergelijke geruchten oproepen, maar benadrukt dat de realiteit complexer is. "De business case moet goed zijn. Het behalen van die Grade 1-status moet geen groot probleem worden, maar daarna moet het je nog gegund worden door de FOM (Formula One Management). Dan is het geen ABC'tje. Dat zie je ook wel aan de vele andere belangstellenden wereldwijd."

Wat deed de top van Liberty in Assen?

Het klopt overigens dat de absolute top van Liberty Media in Assen op bezoek was, zo bevestigt het circuit aan ons. Zij spraken daar met voorzitter Arjan Bos. Alleen lag de focus van dat gesprek heel ergens anders. ‘’Liberty was inderdaad bij ons op bezoek. Liberty is onder de indruk, wat altijd kan helpen in de toekomst. Maar we hebben vooral uitgebreid gesproken over de toekomst van de MotoGP in Assen (waar Liberty sinds kort ook de eigenaar van is, red.). Ze weten ook hoe het zit hier met de landelijke steun. Tijdens het gesprek met onze voorzitter is het woord Formule 1 misschien één keer gevallen. Dus daar is niks besloten."

"Zandvoort stopt niet voor niks"

Het circuit houdt de deur open, maar legt de bal nadrukkelijk bij externe investeerders neer. "Een commerciële groep moet ons inhuren en dan helpen we graag mee. Lee van Dam kan het doen, maar ook de partij die het in Zandvoort heeft gedaan kan het doen. Maar", zo voegt de woordvoerder er veelzeggend aan toe, "die stoppen niet voor niks in Zandvoort."

Promotor Lee van Dam was op het moment van schrijven helaas niet beschikbaar voor een verdere toelichting op de uitspraken van Woerts. Wordt wederom ongetwijfeld vervolgd!