De koning van de autocrashes komt naar PlayStation 5

Het regent de laatste tijd racegames, maar BeamNG.drive is wel echt van een ander kaliber. Dit is zo'n game waar vrijwel iedere autoliefhebber weleens een paar uur in is verdwenen. Niet om races te winnen of kampioenschappen te pakken, maar om te ontdekken wat er gebeurt als je een auto van een klif rijdt. Goed nieuws voor consolebezitters: later dit jaar maakt de cultklassieker eindelijk de overstap naar de PlayStation 5.

Dat betekent dat je binnenkort ook vanaf de bank kunt ontdekken wat er precies gebeurt als je een familieauto met 120 km/u in een betonnen muur ramt. Voor de wetenschap natuurlijk.

De koning van het kreukelen

BeamNG.drive verscheen al in 2015 op op de pc en groeide sindsdien uit tot een echt cultfenomeen. Waar de meeste racegames schade vooral als cosmetische aankleding gebruiken, draait bij BeamNG alles vooral om de techniek erachter.

De auto's bestaan uit duizenden afzonderlijke parts die continu worden doorgerekend. Volgens de ontwikkelaar draait de physics-engine zelfs op 2.000 hertz. Daardoor buigen, vervormen en breken voertuigen op een manier die je in vrijwel geen enkele andere game tegenkomt. Elke crash verloopt anders en een kleine tik tegen een stoeprand kan er zomaar voor zorgen dat jij met een kromme wielophanging je weg moet vervolgen.

Inmiddels is de game veel meer dan alleen maar een beetje alles verrot rijden. BeamNG beschikt over tientallen voertuigen, meer dan tien grote maps en een reeks spelmodi, variërend van races en tijdritten tot politieachtervolgingen. Niets is te gek.

Consoleversie was geen makkelijke klus

Dat de game nu pas naar de PlayStation 5 komt, is niet omdat de ontwikkelaars consolespelers vergeten waren. Volgens de studio bleek het juist een van de meest complexe projecten uit de geschiedenis van het bedrijf. De enorme hoeveelheid berekeningen die de game voortdurend uitvoert, vroeg om uitgebreide optimalisaties op het gebied van prestaties, besturing en gebruikersinterface.

Een exacte releasedatum is er helaas nog niet, maar de game moet ergens later dit jaar verschijnen. Wat de consoleversie gaat kosten is ook nog onbekend. Op pc kost BeamNG.drive momenteel ongeveer 22,50 euro.

Ook pc-spelers krijgen cadeautjes

De komst naar PlayStation betekent overigens niet dat pc-spelers worden vergeten. Integendeel. BeamNG krijgt dit jaar ook een flinke grafische opfrisbeurt.

Denk aan volumetrische wolken, verbeterde schaduwen, HDR-ondersteuning, een nieuwe DirectX 12-renderer en realistischer reflecties. Daarnaast wordt gewerkt aan een verbeterd aerodynamisch model, waardoor zaken als slipstreamen nog nauwkeuriger worden gesimuleerd.

En misschien wel het belangrijkste nieuws voor de duizenden fans die hun vrienden al jaren proberen te overtuigen: er wordt officieel gewerkt aan een multiplayer-modus. Wanneer die precies verschijnt is ook nog niet bekend, maar alleen al het vooruitzicht van tientallen spelers die gezamenlijk verkeerschaos veroorzaken klinkt als een geweldig plan. Of een verschrikkelijk idee. Waarschijnlijk allebei.