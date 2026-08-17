De goedkoopste auto met 646 pk, Zeekr 7GT #test

De Zeekr 7GT is op papier een sterke auto. Een grote elektrische GT met 800 volt-techniek, absurd veel vermogen, razendsnel laden en een prijs waarvoor je bij Europese premiummerken een stuk minder auto krijgt. Maar juist bij deze Zeekr blijkt opnieuw dat indrukwekkende specificaties niet automatisch een geweldige auto opleveren.



We rijden met de dikste Privilege AWD. Die krijgt twee elektromotoren, samen goed voor 646 pk en 710 Nm. Daarmee sprint de 7GT officieel in 3,3 seconden naar 100 km/u. Zelfs met minder dan twintig procent acculading meten we nog 3,5 seconden. Bizar voor een elektrische gezinsauto van nog geen 60.000 euro.



Ook het laden is indrukwekkend. Dankzij de 800 volt-architectuur kan deze versie maximaal 450 kW snelladen. Tijdens onze laadstop zagen we bijna 390 kW en volgens Zeekr duurt 10 tot 80 procent slechts 13 minuten. Met de grote accu is bovendien maximaal 655 kilometer WLTP mogelijk.



Toch begint het tijdens het rijden te wringen. De luchtvering is comfortabel, maar mist controle zodra het tempo omhooggaat. De besturing geeft nauwelijks feedback en ook de balans overtuigt niet. Daarbij zijn er irritaties zoals de slechte zitpositie, automatische deuren die ingewikkelder zijn dan nodig en rijhulpsystemen die minder verfijnd werken dan bij Europese concurrenten.



En daar zit precies het probleem. Voor 57.500 euro krijg je bijna alles: prestaties, luxe, ruimte en extreem snelle laadtechniek. Alleen ontbreekt de laatste laag verfijning. De Zeekr 7GT is daardoor enorm indrukwekkend, maar niet automatisch de auto die je het liefst iedere dag pakt.



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