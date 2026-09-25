Goedkoopste PHEV van Marktplaats was ooit de best verkochte stekkerauto van NL

Hoe tijden kunnen veranderen. Dit is daar een mooi voorbeeld van. We gaan 13 jaar terug in de tijd. Wat ooit dé stekkerauto van Nederland was.

We moeten daarvoor even terug naar 2013. Het was het jaar waarin Nederland massaal aan de plug-in hybride ging. In totaal werden dat jaar duizenden auto’s met een stekker meer verkocht dan in 2012. Percentagegewijs had je het over een toename van enkele honderden procenten. Dat was niet omdat we opeens het milieu zo belangrijk vonden. Het had natuurlijk alles te maken met de toen geldende fiscale voordelen. Wie de auto vóór 1 januari 2014 registreerde, kon profiteren van 0 procent bijtelling.

De Mitsubishi Outlander PHEV profiteerde daar maximaal van . De “Metsubsidie” Outlander groeide uit tot de populairste auto met stekker van Nederland. Het ging er helemaal niet om of het nu een goede auto was of niet. Je kon relatief gezien voor een prikkie in een SUV rijden en dat sprak enorm veel mensen aan in 2013.

Ooit fiscale droom, nu Marktplaats-knaller

Dat was toen. Ruim twaalf jaar later is de wereld behoorlijk veranderd. Wil je die vergane glorie nu rijden dan kan dat nog steeds voor een appel en een ei. Als je kijkt naar de aanschafprijs tenminste.

De betreffende Outlander uit 2013 kost nu namelijk nog maar €3.250. Voor dat bedrag krijg je nog altijd een SUV met vierwielaandrijving, automaat, leren bekleding, stoelverwarming, adaptieve cruisecontrol, achteruitrijcamera, navigatie én een schuifdak. Maar ook een 13 jaar oude plug-in hybride met complexe techniek.

Deze specifieke Outlander heeft 291.445 kilometer achter de kiezen. Bovendien vermeldt de verkoper eerlijk dat er een klein deukje rechtsvoor zit. Nog interessanter: het vliegwiel is hoorbaar. Die lage prijs komt ergens vandaan natuurlijk.

De Outlander PHEV combineert een 2.0-liter viercilinder met een elektromotor. Anno 2026 voelt een 12 kWh-accu bijna lachwekkend klein aan. Toen was dat heel normaal. In theorie kun je er tientallen kilometers elektrisch mee rijden. In theorie.

De lage aanschafprijs maakt deze Outlander interessant voor de koopjesjager, maar goedkoop is niet automatisch goedkoop rijden. Met bijna drie ton op de teller en een hoorbaar vliegwiel kan een reparatie de aankoopprijs van de auto al snel overstijgen.

Het mooiste aan deze occasion is misschien nog wel het contrast. In 2013 was de Outlander PHEV het symbool van de Nederlandse fiscale stekkergekte. Nu is precies zo’n auto een van de goedkoopste manieren om voor weinig geld een PHEV te bemachtigen. Maar in 2013 had je een nieuwe auto met garantie. Nu koop je een gok, met potentieel pittige garagerekeningen als er iets mis is.

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