De Golf GTI 1976 viert de handbak, maar deze auto's ook!
Volkswagen viert de handbak met de nieuwe Golf GTI 1976. Drie pedalen en 325 pk. Begin volgend jaar komen er 1.976 stuks. Gaan deze allemaal aan jou voorbij, maar wil je toch graag een handbak in je nieuwe auto? Dan moet je één van deze kiezen!
Het lijkt misschien of de automaat tegenwoordig de norm is. En dat is ook zo. Zeker als je een elektrische auto of een geëlektrificeerde auto koopt want dan kan het al niet anders. Maar ook de "gewone" auto's komen in ons land steeds vaker standaard met een automaat. Gelukkig zijn er anno 2026 nog altijd handbakken te koop en in iedere prijscategorie. Van een Fiat Pandina tot Porsche 911 GT3, het is er nog met een handgeschakelde versnellingsbak.
Wat koop je nog met roerbak?
We kijken naar dit jaar. Wat is er te koop in 2026 met een handbak. Het kan zijn dat in dit lijstje auto's staan waar de handbak al uit de prijslijst verdwenen is, maar de auto nog wel te koop is met handbak of dit jaar nog was. De laatste exemplaren zeg maar. Het kan ook dat we auto's over het hoofd zien, voel je vrij om de lijst aan te vullen in de comments uiteraard!
- Audi: A1 Sportback en Q2
- BMW: M2, M3 sedan, M4 Coupé en Z4 M40i
- Caterham: Seven
- Citroën: C3 en C3 Aircross
- Dacia: Sandero, Jogger, Duster, Bigster
- Donkervoort: P24 RS
- Fiat: Pandina, 500 Hybrid en Grande Panda Benzine
- Ford: Puma en Mustang
- Hyundai: i10, i20, Bayon en i30
- Jeep: Avenger benzine
- Kia: Picanto, Stonic, Ceed en K4
- Lotus: Emira V6
- Mazda: Mazda3, CX-30 en MX-5
- Mitsubishi: Colt en ASX
- Morgan: Plus Four
- Nissan: Juke en Qashqai
- Opel: Corsa, Mokka en Astra
- Peugeot: 208 en 2008
- Porsche: 911 Carrera T en GT3
- Renault: Clio en Captur
- Seat: Ibiza, Arona, Leon en Ateca
- Skoda: Fabia, Scala, Kamiq, Karoq en Octavia
- Suzuki: Swift, Vitara en S-Cross
- Toyota: GR Yaris, Aygo X 1.0
- Volkswagen: Polo, Golf, T-Cross en Taigo
Het lijkt nog een aardig lijstje, maar het is behoorlijk beperkt geworden. Gelukkig kun je nog in zo'n beetje alle segmenten shoppen voor een handbak al is de keuze niet meer zo reuze. Bij de Volkswagen groep kun je nog wel kiezen voor een handgeschakelde gezinsauto, al is het dan wel altijd een 1.5 TSI. Een Volkswagen Golf, een Seat Leon of een Skoda Octavia bijvoorbeeld. Ook in een stationwagen variant, dus dan kan de hond ook mee.
Kortom, als je niet wil hoeft je linkerbeen nog niet met pensioen. Het wordt alleen steeds lastiger om in het aanbod de juiste uitvoering te vinden met die felbegeerde handbak. Of je zoekt gewoon een mooie occasion natuurlijk.
Welke zouden jullie kiezen? En dan niet allemaal meteen voor de 600 pk sterke Donkervoort P24 RS gaan natuurlijk! Vul het lijstje gerust aan, wordt gewaardeerd!