Volkswagen viert de handbak met de nieuwe Golf GTI 1976. Drie pedalen en 325 pk. Begin volgend jaar komen er 1.976 stuks. Gaan deze allemaal aan jou voorbij, maar wil je toch graag een handbak in je nieuwe auto? Dan moet je één van deze kiezen!

Het lijkt misschien of de automaat tegenwoordig de norm is. En dat is ook zo. Zeker als je een elektrische auto of een geëlektrificeerde auto koopt want dan kan het al niet anders. Maar ook de "gewone" auto's komen in ons land steeds vaker standaard met een automaat. Gelukkig zijn er anno 2026 nog altijd handbakken te koop en in iedere prijscategorie. Van een Fiat Pandina tot Porsche 911 GT3, het is er nog met een handgeschakelde versnellingsbak.

Wat koop je nog met roerbak?

We kijken naar dit jaar. Wat is er te koop in 2026 met een handbak. Het kan zijn dat in dit lijstje auto's staan waar de handbak al uit de prijslijst verdwenen is, maar de auto nog wel te koop is met handbak of dit jaar nog was. De laatste exemplaren zeg maar. Het kan ook dat we auto's over het hoofd zien, voel je vrij om de lijst aan te vullen in de comments uiteraard!

Audi: A1 Sportback en Q2

BMW: M2 , M3 sedan, M4 Coupé en Z4 M40i

M2 M3 M4 Coupé Caterham: Seven

Citroën: C3 en C3 Aircross

Dacia: Sandero, Jogger, Duster, Bigster

Donkervoort : P24 RS

Fiat: Pandina, 500 Hybrid en Grande Panda Benzine

Grande Panda Benzine Ford: Puma en Mustang

Hyundai: i10, i20, Bayon en i30

Jeep: Avenger benzine

Kia: Picanto, Stonic, Ceed en K4

Lotus: Emira V6

Emira V6 Mazda: Mazda3, CX-30 en MX-5

Mitsubishi: Colt en ASX

Morgan: Plus Four

Nissan: Juke en Qashqai

Opel: Corsa, Mokka en Astra

Peugeot: 208 en 2008

Porsche : 911 Carrera T en GT3

Renault: Clio en Captur

Seat: Ibiza, Arona, Leon en Ateca

Skoda: Fabia, Scala, Kamiq, Karoq en Octavia

Suzuki: Swift, Vitara en S-Cross

Toyota: GR Yaris , Aygo X 1.0

GR Yaris Volkswagen: Polo, Golf, T-Cross en Taigo

Het lijkt nog een aardig lijstje, maar het is behoorlijk beperkt geworden. Gelukkig kun je nog in zo'n beetje alle segmenten shoppen voor een handbak al is de keuze niet meer zo reuze. Bij de Volkswagen groep kun je nog wel kiezen voor een handgeschakelde gezinsauto, al is het dan wel altijd een 1.5 TSI. Een Volkswagen Golf, een Seat Leon of een Skoda Octavia bijvoorbeeld. Ook in een stationwagen variant, dus dan kan de hond ook mee.

Kortom, als je niet wil hoeft je linkerbeen nog niet met pensioen. Het wordt alleen steeds lastiger om in het aanbod de juiste uitvoering te vinden met die felbegeerde handbak. Of je zoekt gewoon een mooie occasion natuurlijk.

Welke zouden jullie kiezen? En dan niet allemaal meteen voor de 600 pk sterke Donkervoort P24 RS gaan natuurlijk! Vul het lijstje gerust aan, wordt gewaardeerd!