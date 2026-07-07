De grootste angst van EV-kopers blijkt grotendeels onzin

Vraag iemand waarom hij geen tweedehands EV wil kopen en de kans is groot dat het woord 'accu' binnen tien seconden valt. Dat is natuurlijk ook hartstikke logisch, want zo'n accupakket vervangen klinkt ongeveer net zo leuk als een motorrevisie van een Ferrari. Toch blijkt de werkelijkheid een stuk minder dramatisch.

De accu is niet de boosdoener

Warrantywise dook in duizenden garantieclaims van gebruikte elektrische auto's tussen januari 2023 en januari 2026. De uitkomst zal je misschien verbazen: accuproblemen behoren dus niet eens tot de vijf meest voorkomende reparaties.

Sterker nog, de meeste problemen zijn precies de dingen die ook bij een benzine- of dieselauto stuk kunnen gaan. Bovenaan de lijst staan sensoren, gevolgd door centrale vergrendeling. Op plek drie staat pas een echt EV-onderdeel: de ingebouwde boordlader waarmee de hoogspanningsaccu wordt opgeladen. Daarna volgen draagarmen van de wielophanging en de vertrouwde 12V-accu.

Dat betekent natuurlijk niet dat een hoogspanningsaccu nooit defect raakt. Alleen gebeurt het volgens deze garantiegegevens veel minder vaak dan veel kopers misschien zouden denken.

Goedkoop? Niet bepaald

Dat de accu buiten schot blijft, wil dus niet zeggen dat EV-reparaties ineens koopjes zijn ofzo. Want vooral die boordlader kan echt flink in de papieren lopen. Gemiddeld kost zo'n reparatie omgerekend zo'n 2.500 euro, terwijl de duurste claim uitkwam op bijna 12.100 euro.

Ook een defecte sensor is dus verrassend prijzig. Gemiddeld betaal je daar ongeveer 940 euro voor, met soms wat uitschieters tot bijna 3.800 euro. Een setje draagarmen kost gemiddeld zo'n 1.430 euro en de centrale vergrendeling gemiddeld ruim 1.050 euro. Zelfs de bescheiden 12V-accu tikt gemiddeld nog zo'n 620 euro aan.

EV-kopers krijgen meer vertrouwen

Goed, volgens Warrantywise helpen deze cijfers om een vervelend en hardnekkig misverstand uit de wereld te helpen. Veel mensen denken namelijk dat een gebruikte EV vooral een risico vormt vanwege het accupakket, terwijl de praktijk laat zien dat juist de bekende auto-onderdelen vaker voor gezeik zorgen.

Dat vertrouwen lijkt trouwens wel langzaam toe te nemen. Het aantal verkochte garanties voor gebruikte elektrische auto's steeg vorig jaar met ruim 68 procent, wat volgens Warrantywise laat zien dat steeds meer mensen de stap naar een tweedehands EV durven te zetten. Misschien toch iets minder eng dan het internet je wil laten geloven. In Nederland zijn we sowieso al een stuk verder, kijk maar naar de ontplofte markt van tweedehands EV's.

Via: Cardealermagazine.co.uk

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