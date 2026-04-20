De gruwel die 'het Landelijk Crisisplan Olie' heet

Serieus, hoe halen ze het in hun hoofd

Serieus, hoe halen ze het in hun hoofd

Serieus, hoe halen ze het in hun hoofd

Als eerste; bedankt overheid dat jullie een klein aantal burgers wél tegemoet komen. Jullie hadden het ook niet kunnen doen.

En met dat zinnetje is ook meteen wel het positieve gedeelte behandeld. Want het Landelijk Crisisplan Olie is me van een niveau waar een paard de hik van krijg. En dan bedoelen we hier niet dat het goed is. In tegendeel.

Want wat hebben ze nou gedaan? Daarvoor beginnen we even bij het begin. Wel zo handig.

We weten allemaal dat de olieprijzen enorm zijn gestegen na de (zinloze) inval van Oom Donald en Ome Bibi in Iran. Dat land reageerde door de straat van Hormuz af te sluiten, waar ongeveer 1/5 van de wereldwijde olievoorziening doorheen komt. En hoge olieprijzen vertalen zich direct in hoge prijzen aan de pomp en duur aardgas als je geen vast contract hebt afgesloten. Kortom, dure energie.

En dan is het tijd voor de overheid om bij te springen. Vrijwel alle andere landen in de EU besloten de makkelijkste en beste weg te kiezen door de accijnzen flink te verlagen. In Duitsland scheelt dat bijvoorbeeld 17 cent op een liter benzine. In België hebben ze een prijsplafond afgesproken, de brandstof mag niet duurder zijn dan een door de overheid bepaald bedrag.

En wat doet Nederland? Net als met de Coronacrisis het verkeerde. Wij krijgen het NLandelijk Crisisplan Olie. De gruwel.

Het Landelijk Crisiplan Olie

Daarin staat hoe de overheid bepaalde mensen gaat helpen. Ze maken inderdaad onderscheid -wat volgens Artikel 1 van de Grondwet niet eens mag, maar dat terzijde- tussen arme mensen en mensen met geld. Want de mensen die al de hoogste belastingen betalen mogen niet meeprofiteren, vinden ze in Den Haag.

Want ze gaan de onbelaste kilometervergoeding verhogen van 25 cent, dat was 23. Alleen komt deze geste niet uit de zak van de overheid, maar uit die van de werkgever. Die mag bloeden voor het onzalige plan.

Verder gaat de wegenbelasting voor bedrijfsbusjes en vrachtwagens naar beneden. Want al die arme mensen hebben inderdaad een bedrijfsbusje. Mensen die moeite hebben de elektriciteitsrekening te betalen krijgen ook een tegemoetkoming en je mag subsidie aanvragen als je je huis wil isoleren. Precies allemaal plannen die de actuele druk niet van de ketel halen. En dit is pas fase 1, het kan nog gekker...

Als er namelijk daadwerkelijk een tekort aan olie dreigt, kan het kabinet doorschakelen naar fase 2 van het noodplan. In die fase zal de overheid openlijk waarschuwen en burgers en bedrijven oproepen om, op vrijwillige basis, zuiniger met brandstof om te gaan. In fase 3 verdwijnt die vrijwilligheid. Dan worden we gedwongen om de veel te dure benzine niet meer te verbruiken en mogen auto's met een verbrandingsmotor de weg niet op.

Verder krijgt de visserijsector 25 miljoen euro om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Datzelfde bedrag gaat naar boeren om minder afhankelijk te zijn van kunstmest en energie. Voor ondernemers worden enkele voorwaarden voor lenen via de overheid versoepeld. Maar wel terugbetalen, anders krijg je de Belastingdienst op je dak. En niet zo'n beetje ook.

En wat nou het allerergste is; dit plan gaat een miljard euro kosten. Dus worden accijnzen van onder meer alcohol verhoogd om het te kunnen betalen. Ja, echt. Lekker voor de horeca, eerst de btw omhoog op verblijf, nu dit weer. Ook gaan er belangrijke aftrekposten van ondernemers op de schop, zoals de startersaftrek. Want ondernemers moeten kapot, tenzij ze arm zijn of in een bedrijfsbusje rijden. Of vissen of koeien houden, da's wel weer aardig dan.

Kortom, onze regering is nu écht helemaal gek geworden. Het is tijd dat we eens met z'n allen (vreedzaam) de straat opgaan omdat we het niet meer pikken. Zonder extreemrechtse Tokkies en extreemlinkse palliewappies dus. Vooral zonder geweld... Gewoon burgers die er klaar mee zijn. Of zijn we daar als Nederlanders weer te schijterig voor? Maar goed... Klaar.

En tot zover mijn spreekbeurt over het Nationaal Crissiplan Olie.

Zijn er nog vragen?