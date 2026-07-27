De handbak is bezig aan zijn laatste versnelling

De handbak was jarenlang de absolute norm. Sterker nog: als je een automaat reed, kreeg je continu de vraag of je niet kon schakelen of dat je bejaard was. Nou die tijden zijn allang voorbij. De automaat is bezig aan een flinke opmars en de cijfers laten wederom zien dat de handgeschakelde auto richting de categorie 'speelgoed voor liefhebbers' schuift.

De automaat is bezig met een inhaalactie

Uit cijfers van RDC blijkt dat 42,2 procent van alle Nederlandse personenauto's waarvan het type transmissie bekend is, inmiddels is uitgerust met een automatische versnellingsbak. In 2017 was dat nog maar 21 procent. Het aandeel automaten is dus in nog geen tien jaar tijd verdubbeld.

Het oude vertrouwde sportieve pookje is nog wel in de meerderheid, maar die voorsprong is wel hard aan het krimpen. Nog 54 procent van de auto's in Nederland heeft een handbak. Elk jaar verdwijnen honderdduizenden handgeschakelde auto's uit het wagenpark en bij nieuwe auto's is de keuze eigenlijk vrijwel gemaakt. Slechts 8,6 procent van de auto's die dit jaar op kenteken zijn gezet, heeft nog een handbak.

Dat is natuurlijk vrij logisch want hybrides, plug-in hybrides en elektrische auto's worden standaard met een automatische transmissie geleverd. Daarnaast ontwikkelen fabrikanten steeds minder modellen waarin je zelf nog mag roeren.

Niet alleen EV's zijn de boosdoener

Je kunt de opmars van de automaat niet volledig wijten aan de opkomst van de stekkertrekker. Ook zakelijke rijders zijn gewoon schuldig. Van alle zakelijke auto's heeft inmiddels 75,5 procent een automaat, waarmee zij veel sneller zijn overgestapt dan particuliere rijders.

Ook de vergrijzing helpt een handje mee. Vooral onder 65-plussers groeit het aantal automaten stevig, vooral vanwege de extra lading comfort. Jongeren rijden juist nog relatief vaak handgeschakeld, maar dat heeft vooral met hun portemonnee te maken. Wie zijn eerste auto koopt, komt nu eenmaal vaker uit bij een oudere occasion. Bij nieuwe auto's kiezen ook jonge kopers juist massaal voor een automaat.

Wordt de handbak een liefhebbersding?

Dat lijkt ondertussen vooral een kwestie van tijd. De verkoop van nieuwe benzineauto's is de afgelopen vijf jaar bovendien met ruim 65 procent teruggelopen, terwijl juist dat segment nog veel handgeschakelde modellen had.

Als de huidige trend zo doorzet, bestaat het Nederlandse wagenpark binnen enkele jaren voor meer dan de helft uit automaten. De handbak verdwijnt daarmee niet meteen van de weg hoor, maar schuift wel langzaam op naar dezelfde categorie als de stationwagon met V8 of de diesel met zes cilinders: auto's waar liefhebbers warm voor lopen, maar die je steeds minder vaak tegenkomt.

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