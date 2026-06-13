De helft van Nederland draagt de gordel verkeerd

Een autogordel omdoen is tegenwoordig ongeveer net zo vanzelfsprekend als de auto op slot doen. Maar wat blijkt nu weer? Jullie dragen (bijna) allemaal wel je gordel, maar niet altijd zoals het hoort. En zoals jullie allemaal ongetwijfeld weten kan dat niet alleen gevolgen hebben voor de algehele veiligheid, maar ook voor de portemonnee.

De gordel wint

Dertig jaar geleden was het dragen van een gordel nog lang niet zo'n normale zaak als dat het nu is. In 1995 droeg slechts 70 procent van de bestuurders een gordel. Op de achterbank lag dat percentage zelfs op slechts 16 procent. Goed, die tijden liggen ondertussen ver achter ons. Volgens nieuw onderzoek van Gaspedaal draagt tegenwoordig 99 procent van de bestuurders, bijrijders en achterpassagiers een gordel. Ik ben trots op jullie.

Dat is natuurlijk geweldig nieuws, want een gordel blijft één van de meest effectieve veiligheidsvoorzieningen in de auto. Volgens cijfers van SWOV verkleint een gordel voor inzittenden voorin de kans op een dodelijke afloop bij een ongeval met ongeveer 60 procent.

Alleen niet helemaal goed

Dat bijna iedereen een gordel draagt, betekent alleen niet dat iedereen hem ook goed draagt. Meer dan de helft van de ondervraagde automobilisten geeft namelijk aan het heupgedeelte van de gordel over de buik te dragen. Dat kan misschien logisch voelen maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Tenzij je misschien de nieuwe gordel van Volvo hebt. De gordel hoort uiteraard juist laag over de heupen te lopen. Ook het schoudergedeelte blijkt vaak verkeerd te zitten. Ruim een kwart van de automobilisten draagt de gordel te dicht langs de hals in plaats van over het midden van de schouder. Het resultaat? De gordel zit wel om, maar biedt niet altijd de bescherming waarvoor hij ontworpen is. Dat is niet alleen minder veilig, maar kan je ook gewoon een boete opleveren.

De boetes schieten omhoog

Voor het niet of onjuist dragen van een gordel staat tegenwoordig een heerlijke prent van 190 euro. En die worden steeds vaker uitgedeeld. In 2025 kregen ruim 30.000 Nederlanders een boete voor het niet of verkeerd dragen van een gordel. Dat is bijna 30 procent meer dan een jaar eerder. De grootste stijging werd gemeten in Zeeland. Daar werden vorig jaar bijna 74 procent meer gordelboetes uitgedeeld dan in 2024. Ook Limburg liet een forse toename zien met ruim 58 procent meer boetes.

Als we dan gaan kijken naar het aantal boetes per kilometer wegdek, dan voeren Noord-Holland en Zuid-Holland de lijst aan. Op gemeenteniveau is Urk zelfs de winnaar. Daar worden relatief gezien meer gordelboetes uitgedeeld dan waar ook in Nederland. Rotterdam en Amsterdam completeren het podium. Voordat Zeeuwen, Limburgers en Urkers massaal worden weggezet als beruchte gordelmijders: de cijfers vertellen niet alleen iets over automobilisten. Ze zeggen minstens zoveel over waar en hoe vaak de politie controleert.

De tijd dat Nederlanders massaal zonder gordel reden ligt dus al even achter ons, maar nu moeten we er nog voor zorgen dat die gordel ook gedragen wordt zoals het bedoeld is. Dat scheelt niet alleen een hoop ellende bij een ongeluk, maar ook 190 euro die je waarschijnlijk liever aan je auto uitgeeft.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws