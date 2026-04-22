De Honda NSX is terug als Italiaanse restomod

Er is inmiddels een tweede generatie NSX geweest, maar die is nu alweer in vergetelheid geraakt. De eerste NSX blijft toch het meest tot de verbeelding spreken. Daarom kon een restomod niet uitblijven.

We schreven in december al over deze auto, maar nu krijgen we hem van alle kanten te zien: de Tensei van JAS Motorsport. Dat is een Italiaans bedrijf, maar er is wel degelijk een connectie met Honda. JAS werkt namelijk al sinds 1998 samen met Honda en runt het WTTC-team.

Pininfarina

De Italianen komen nu dus met een restomod op basis van de eerste generatie NSX. Daarvoor hebben ze de handen ineengeslagen met Pininfarina. Zij hebben het design een make-over gegeven, waardoor de NSX opeens weer hartstikke modern oogt.

De auto is nog in één oogopslag te herkennen als NSX, maar toch hebben JAS en Pininfarina weinig heel gelaten van het origineel. Alle carrosseriedelen zijn nieuw en vervaardigd van carbon. Ook de proporties zijn anders, want de Tensei heeft een langere wielbasis, een grotere spoorbreedte en een kortere overhang aan de achterkant.

Mét klapkoplampen

Ondanks alle moderniseringen zijn de klapkoplampen gebleven. Dat is een goede zaak, want zonder klapkoplampen is de NSX toch minder cool. Dat heeft de facelift van 2001 voldoende bewezen. JAS heeft de NSX wel voorzien van nieuwe LED-verlichting aan de voor- en achterkant, want dat is natuurlijk verplicht op een restomod.

Wat de NSX wel kan gebruiken is extra vermogen. 273 pk was zelfs in de jaren ’90 al een beetje karig (ja we weten het, gentlemen’s agreement). Helaas hebben we nog geen specs. We weten alleen dat de JAS Tensei nog steeds een atmosferische V6 en een handbak heeft.

Het ding is natuurlijk wel dat er een originele NSX voor opgeofferd moet worden. Wat zeggen jullie: zonde van het origineel of geslaagde restomod?