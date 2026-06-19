Voor d’r bij: de te gekke Honda Super-N is in Europa en heeft een prijs!

Waar we in onze hoofdstad de Biro, Rocks-e en fatbike zien als oplossing voor stedelijke mobiliteit doet ze dat in Japan met kei cars. Stiekem is de Japanse oplossing veel toffer en daar mogen wij van gaan genieten. Honda brengt de geweldige Super-N die je hier ziet naar Europa en nog voor een schappelijke prijs ook!

Oké, we hadden hem liever onder de Dacia Spring gezien qua prijs, maar toch. De Britten hebben de primeur: vanaf 22 juni 2026 is de Super-N daar te bestellen. Het is helaas nog niet officieel bekend of en wanneer de Super-N de oversteek naar de Nederlandse showrooms maakt, maar we duimen nu alvast de blaren op onze handen. In Groot-Brittannië ga je in ieder geval £ 18.995 betalen. Omgerekend is dat een zeer schappelijke 21.920 euro.

Geïnspireerd op een legende

De Honda Super-N is gebaseerd op het lichtgewicht platform van de N-Series kei cars in Japan. De ontwerpers hebben diep in de geschiedenisboeken gekeken en de Honda City Turbo II als inspiratiebron gebruikt. De jaren ‘80 Honda herken je aan de dikke geperforeerde wielkasten, de brede stance en de stoere aerodynamische elementen.

Met een lengte van slechts 3,59 meter en een breedte van 1,57 meter is het een rasechte stadsrakker. Toch weegt het wagentje door zijn compacte opzet slechts 1.097 kilo. En dat is vederlicht voor een EV! De compacte afmetingen worden dan ook slim ingezet. Er passen volgens Honda met gemak vier volwassenen in. Tevens kun je de achterbank plat gooien waardoor je ineens 967 liter aan bagageruimte tot je beschikking hebt, wat erg groot is in het A-segment.

Specificaties en BOOST-mode

Er zit dan ook een 29,6-kWh batterij in die je in een half uurtje naar de 80 procent kunt DC-opladen met maximaal 50 kW. De opgegeven WLTP-actieradius is 206 kilometer. Rijd je echter alleen in de stad (wat je waarschijnlijk heel veel gaat doen als je zo’n ding hebt) dan moet je 320 kilometer aan een stuk kunnen rijden.

Het recept voor de aandrijflijn is opmerkelijk. De compacte elektromotor levert in de basis 47 kW (64 pk), maar de Super-N beschikt over een speciale BOOST-mode. Zodra je die activeert, springt het vermogen naar 70 kW (95 pk). De sprint van 0 naar 100 km/u krimpt daarmee van 14,5 seconden naar een 10 seconden rond.

LOL!

Geen echte snelheidsduivel dus, maar daardoor niet minder lollig. Om de feestvreugde te vergroten, simuleert de auto een zevenversnellingsbak én pompt het Active Sound Control-systeem een nostalgisch, ronkend motorgeluid door de speakers. Zodra de BOOST-knop wordt ingedrukt, kleurt de blauwe interieurverlichting direct felpaars. Wat een heerlijke onzin.