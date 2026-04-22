De ID.Buzz is ook leuk op de camping

De Volkswagen ID.Buzz is zo'n auto waar wij hier ter redactie meteen verliefd op werden. Na een duurtest van een paar maanden -met maar 1 kleine parkeerschade- was de conclusie dat we deze wel wilden houden. En hij kan nu ook meer! Maar is de prijs ook beter?

Volkswagen geeft de Buzz en de Cargo nu een paar updates. Geen facelift waar je van schrikt, maar wel dingen die ’m in het dagelijks gebruik wel echt beter maken. Belangrijkste nieuws: er komen nieuwe aandrijflijnen bij. Denk aan een vierwielaangedreven versie met flink meer vermogen. Tot zo’n 340 pk. Dat is best serieus, zeker voor een busje dat er vooral vriendelijk uitziet. Ook handig als je er iets mee wil trekken, want dat was tot nu toe niet z’n sterkste punt.

Daarnaast wordt het rijden zelf wat slimmer. Je kunt nu ook af en toe even door het zijraam naar buiten kijken, want hij wordt iets meer autonoom. Denk aan automatisch reageren op verkeer, rustiger sturen, dat soort dingen. Niet dat je achterover kunt gaan liggen, maar het wordt wel net even relaxter op lange stukken.

Ook fijn, er komt een echte one-pedal modus. Gewoon gas los en hij remt stevig af. Dat had hij inderdaad nog niet en daar ergerden we ons wel een beetje aan, als EV-adepten die we zijn.

En dan nog eentje die stiekem best leuk is, je kunt nu van je ID.Buzz de ideale kampeerauto maken; Je kunt straks stroom uit de auto halen. Dus laptop opladen, koelbox aansluiten, je tent volledig voorzien van TV's, een airco en 70 lampen, het kan allemaal. Dan is kamperen ineens niet zo erg meer! En als je geen tent wil, je kunt ook gewoon in je busje slapen. Met een opgeladen laptop, dat dan weer wel!

Maar dan de prijs. Die zal waarschijnlijk niet -veel- lager gaan worden en dat is het grootste minpunt aan de Buzz. De allerkaalste met kleine accu en niks aan opties kost op een haar na al 50.000 euro. Kun je nagaan wat er met de prijs gebeurt als je hem lekker volhangt met Volkswagen opties. Precies.

Maar goed, zei een groot Nederlands filosoof niet al "Elk nadeel heb ze voordeel". Juist, dat geldt ook hier!