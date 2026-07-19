De ID Polo GTI is alles wat je hoopt, plus een ridicuul nepmotorgeluid

Volkswagen kwam eerder met een Polo GTI, maar zo heet als de Golf werd hij eigenlijk nooit. Maar nu is er eindelijk een Polo GTI die fantastisch rijdt: de elektrische ID Polo GTI, waar we alvast een rondje mee mochten rijden.

Porsche maakte van de Cayman pas echt een geweldige auto toen het de 718 Cayman GT4 RS op de markt bracht. Tot dan toe leek het wel of Porsche zich altijd een beetje had ingehouden: de Cayman mocht de 911 immers niet in de wielen rijden. Hetzelfde leek Volkswagen te doen met de Polo GTI. De Golf was de legende, het succesnummer dat niet overvleugeld mocht worden door zijn kleinere broer. En dus was de Polo G40 minder heet dan een Golf GTI, maar ook minder heet dan een Peugeot 205 GTI, Ford Fiesta RS Turbo en Renault Clio 16V.

De eerste Polo GTI die in 1998 kwam? Die had het iets gemakkelijker, omdat de concurrentie toen niet al te sterk was, maar werd niettemin gezien als een lauwwarme hatchback die het voornamelijk van zijn bouwkwaliteit moest hebben. Dat was voor de Golf IV GTI rond dezelfde tijd overigens niet anders. Hier kregen we ‘m überhaupt niet, hij bleef voor Duitsland. Wij moesten wachten op de facelift in 2000. Het was dé manier om een Polo met xenonverlichting op je oprit te krijgen, want alle andere varianten hadden halogeenverlichting (die je dan weer niet op de GTI kon krijgen).

In 2005 ondernam Volkswagen een nieuwe poging, nu met een 150 pk sterke GTI. Inmiddels was het segment echter weer stevig gevuld, met onder meer de Mini Cooper, Ford Fiesta ST, Renault Clio RS 182 en Peugeot 206 RC. In eigen huis was er concurrentie van de Seat Ibiza Cupra, die dertig pk sterker was dan de Polo GTI. In 2006 verscheen een Polo GTI Cup Edition die ook voorzien was van 180 pk.

‘Beetje saai’

In 2010 begon het op papier echt ergens op te lijken met de Polo GTI, die nu een 1,4 liter viercilinder met turbo en compressor kreeg, goed voor 180 pk. Standaard was een zeventraps DSG, terwijl ook een elektronisch sperdifferentieel werd gemonteerd, dat het binnenste voorwiel licht afremde in bochten. Na de facelift (2014) gebruikte VW een 1,8 liter TSI-blok met 192 pk, nu ook met de mogelijkheid om voor een handbak te gaan. ‘Zo had hij vanaf het begin moeten zijn,’ was de tendens in tests uit die tijd.

In 2017 kwam er een GTI op basis van de zesde generatie Polo. Wouter ging er in 2024 mee op pad en noteerde dat de auto vermakelijk was, maar ook een levensgroot probleem had: de prijs was in Nederland opgelopen tot bijna 46 duizend euro. Bij een eerdere test (2018) plaatste hij nog een kanttekening: ‘Best een volwassen auto, maar net als bij mensen is dat soms ook een beetje saai.’

Échte GTI

Met die voorgeschiedenis ging Volkswagen aan de slag met de elektrische ID Polo GTI. De basis is uiteraard de reguliere ID Polo, die in onze eerste rijimpressie al zeer geslaagd leek te zijn. Hij deed ons op de goede manier denken aan de Golf IV, een Volkswagen die nergens misstaat en aanvoelt alsof hij voor de eeuwigheid gebouwd is. Die Golf IV was echter ook stevig bewijs dat een goede Volkswagen niet automatisch een goede GTI oplevert. Het was meer een GT dan een auto waarmee je direct denkt aan een trackday of je favoriete bergpas.

Gelukkig was Volkswagen zo aardig om een gecamoufleerd preproductie-exemplaar voor ons neer te zetten, waarmee we een route door Duitsland konden rijden. We hadden drie kwartier de tijd en we waren dus niet op onze eigen favoriete wegen, maar het is genoeg voor een eerste indruk. En laten we maar met de deur in huis vallen: hij is goed. De voorbije jaren probeerde Volkswagen klanten tevreden te stellen met semi-sportieve GTE’s en GTX’en, maar deze heet ‘gewoon’ GTI. En we zeggen je: het is een échte Polo en een échte GTI.

Precies genoeg op smaak

Volkswagen heeft zich er niet gemakkelijk van af gemaakt. Het had simpelweg kunnen kiezen voor een paar pk extra en een rood biesje in de grille, maar hier is meer werk verricht. De GTI heeft bredere banden, grotere wielen en een 15 millimeter verlaagd onderstel. Daarnaast is de besturing directer geworden, zijn er stijvere stabilisatorstangen gemonteerd en aangepaste fusees. Ook is de achteras aangepast; het is nog steeds een torsieas, maar wel met een andere afstemming en andere rubbers. Bovendien heeft Volkswagen de auto voorzien van een elektronisch sperdifferentieel en een adaptief onderstel.

Aan de buitenkant is er precies genoeg veranderd om de GTI lekker dik te laten ogen, zonder dat het overdreven wordt. Een Hyundai IONIQ 6N, we noemen maar iets, misstaat niet bij de Nürburgring maar oogt een tikje belachelijk als een boekhouder ermee van de Vinexwijk naar kantoor rijdt. Met de Polo kun je ook naar de opera of een restaurant zonder je te schamen. Ook de binnenkant van de Polo is precies genoeg op smaak gebracht, met een stuurtje met GTI-logo en sportstoelen die voorzien zijn van een moderne interpretatie van het ruitjespatroon. De klassieke ruitjes zouden volgens Volkswagen niet meer aanspreken bij de jongere generatie.

Rijplezier

Bij de eerste meters voel je al dat het goed zit. Hier zijn mensen bezig geweest die wisten wat ze deden. In de normale rijmodus is dit gewoon een vlotte Polo, maar in de GTI-modus kun je er eens goed voor gaan zitten. De kleuren op het dashboard veranderen dan, maar ook het onderstel en de reactie op het gaspedaal veranderen. Je krijgt er ook een nep-motorgeluid bij, dat een tikje over de top is — met name omdat je ook schakelmomenten hoort op nogal willekeurige momenten. Gelukkig kun je het ook uitschakelen.

Zelf hou ik veel van GTI’s waarin je de grens van de auto en je eigen capaciteiten kunt opzoeken binnen de grenzen van het betamelijke. Misschien wel daarom vind ik de Up GTI een van de beste GTI’s die Volkswagen de afgelopen vijftien jaar gebouwd heeft. Bij de 325 pk sterke Golf GTI Edition 50 is dat alweer een heel ander verhaal, al heeft Volkswagen daar ook goed gezorgd voor meer dan genoeg rijplezier. De ID Polo GTI krijg je op de openbare weg ook niet snel op de grenzen van zijn kunnen, maar net als bij die Golf heeft Volkswagen hier goed naar het rijplezier gekeken.

De focus ligt bij de Polo duidelijk niet op snelheid in rechte lijn. Dat blijkt ook uit de topsnelheid van 175 kilometer per uur, al gaan er nu al geruchten dat Volkswagen daar nog wat bij wil doen. Wij pleiten voor 182 kilometer per uur, de topsnelheid van de eerste Golf GTI. Voor zijn vermogen van 226 pk hoeft de ID Polo zich niet te schamen, maar er zijn concurrenten met meer vermogen: de hot hatches van Stellantis hebben 280 pk. Er zijn overigens ook concurrenten met minder vermogen. De Alpine A290 is een van de leukste hot hatches van het moment en die moet het stellen met 180 of 220 pk.

Veelbelovend

Als je keurig rijdt zoals dat in de WLTP-cyclus gedaan wordt, kom je zo’n 424 kilometer op een batterijlading. Uiteraard ben je in de GTI-modus sneller aan een laadpaalbezoekje toe, maar dat het verbruik hoger ligt als je meer gas geeft is bij benzineauto’s uiteraard niet anders. Aan de snellader kun je de batterij in 24 minuten opladen van 10 tot 80 procent. In onze korte testrit konden we het verbruik niet goed meten, maar op papier lijkt het in ieder geval een bruikbare actieradius, die dat combineert met acceptabele laadtijden.

Samenvattend: de eerste kennismaking is veelbelovend en we kunnen niet wachten om nader kennis te maken met deze GTI. Of je de GTI ook in het wild tegen zult komen, hangt natuurlijk mede af van de prijs. Volkswagen noemt internationaal een vanafprijs van 38.995 euro, maar de Nederlandse prijzen horen we pas in september, vlak voor Wheels Mariënwaerdt (waar je de auto ook zelf kunt bekijken). De leveringen van de GTI starten eind dit jaar.

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