De iX3 is populair, want BMW heeft daardoor al 60 procent meer EV-orders

In een wereld waar we alleen maar krimpende cijfers bij autofabrikanten vandaan zien komen, is BMW opnieuw weer een uitzondering. Dankzij de iX3 Neue Klasse hebben de mensen in München al 60 procent meer EV-orders in de boeken mogen zetten.

Die 60 procent stijging is overigens in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen Neue Klasse bestond. Dat betekent dat de iX3, die al sinds vorig jaar te bestellen is, ongekend populair is. Iets wat ook uit de cijfers blijkt, want BMW heeft er al meer dan 50.000 pre-orders voor mogen noteren. En dat is enkel nog voor de iX3 50 xDrive. De orderboeken voor de goedkopere iX3 40 worden later dit jaar pas geopend.

Orders versus leveringen

Die cijfers klinken natuurlijk best indrukwekkend. Als we ze dan in het grotere plaatje plaatsen, dan valt het allemaal wel weer mee. We hebben het over orders en niet over leveringen. Als je die over het eerste kwartaal van het jaar bekijkt, was één op de vier in Europa geleverde BMW's volledig elektrisch. In z'n geheel omvatte het aandeel EV's onder de afgeleverde vierwielers slechts 15,5 procent. Dat was minder dan vorig jaar, toen het nog 18,7 procent was.

Toch denkt BMW dat de helft van alle auto's die het in 2030 verkoopt volledig elektrisch zal zijn. Daar zullen de i3 en de iX5, waarvan de nodige geruchten over een actieradius van 1.000+ km al rondgaan, aanzienlijk aan moeten gaan bijdragen. De eerste tekenen van de iX3 lijken goed, maar het is nog maar afwachten of BMW dit momentum kan volhouden. De concurrentie zit immers ook niet stil. Mercedes en Volvo proberen de Münchenaren het vuur aan de schenen te leggen.