De Jaguar F-Type van Jeremy Clarkson is af en beeldschoon!

Jeremy Clarkson en buitengewone automobiele projecten: het blijft een gouden combinatie. Gisteren kregen we zijn aangepaste Jaguar F-Type V6S voor het eerst te zien.

Het idee achter het project is vrij briljant. Clarkson gebruikt de Jag die hij nog had uit zijn Grand Tour-tijdperk. Hij reed met de witte F-Type in de special The Sand Job. Nu gebruikt Clarkson de Jaguar om zijn boerderij Diddly Squat te promoten.

Op zijn boerderij verbouwt hij onder meer vlas. Uit deze vlasvezels ontwikkelde hij een lichtgewicht composietmateriaal dat dient als duurzaam, plantaardig alternatief voor het dure koolstofvezel. Met dit 'boeren-koolstofvezel' zijn verschillende carrosserie- en interieuronderdelen voor zijn F-Type gemaakt. Tevens zijn de vloermatten geweven van de wol van Clarkson's eigen schapen op de boerderij, terwijl het leer eveneens afkomstig is van zijn eigen vee.

Om te zorgen dat de F-Type niet veranderde in een matig in elkaar geknutselde trekker, riep Clarkson de hulp in van niemand minder dan Ian Callum. De legendarische ontwerper – en de geestelijk vader van het oorspronkelijke F-Type-ontwerp – hielp Clarkson om het ruwe vlascomposiet in het lijnenspel te integreren.

Het eindresultaat

Ik dacht dat we de auto pas voor het eerst zouden zien in de speciale Prime-serie Jeremy Grows a Car: A Clarkson’s Farm Special, maar we mogen nu al van de Jag genieten. De publieke primeur vond gisteren plaats op het landgoed van Italiaanse Villa La Massa. Het saaie witte uiterlijk is compleet weg. Er is nu een groene metallic kleur die op de Land Rover-kleur Tonga Green lijkt. Het staat de F-Type perfect als je het mij vraagt. Wat het helemaal afmaakt: de bronzen wielen met een prachtig ontwerp en overige bronzen accenten. Wat een plaatje!

Zo dacht de jury van de Villa La Massa Excellence er ook over. We weten niet precies wat voor prijs Clarkson krijgt, maar we zien hem wel een trofee in ontvangst nemen. Dikke kans dat we meer van dit evenement later gaan terug zien in de Jeremy Grows a Car: A Clarkson’s Farm Special.

Hoofdfoto: goodwood_club / Instagram

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