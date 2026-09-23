Volkswagen bouwt de krachtigste GTI ooit, maar er is een addertje

Volkswagen heeft de ID.3 GTI een prachtige titel gegeven: de krachtigste GTI ooit. Super. Met 326 pk laat de elektrische Duitser alle eerdere GTI’s achter zich. Tenminste, als we alleen naar de pk's kijken. Want dit is weer zo'n typisch voorbeeldje met dat leuke marketingtermen als 'sterkste' niet meteen 'snelste' betekent.

De sterkste GTI ooit

De ID.3 GTI krijgt een elektromotor met 326 pk. Daarmee heeft Volkswagen inderdaad het pk-record voor de GTI te pakken. Nou ja, met één hele pk.

De Golf GTI 50 Edition heeft namelijk 325 pk. Dat jubileummodel is gebaseerd op de Clubsport en kreeg een 2.0 TSI met 420 Nm aan koppel. De elektrische ID.3 heeft natuurlijk een compleet ander karakter en levert direct zijn maximale vermogen, maar toch is hij op papier helemaal niet de snelste.

De ID.3 GTI heeft namelijk 5,6 seconden nodig voor de sprint van 0 naar 100 km/u. De Golf GTI 50 Edition doet dat in 5,3 seconden. Drie tienden dus. Geen verschil waar je boeken over schrijft, maar zeker genoeg om de titel ‘snelste GTI’ bij de Golf te laten liggen.

Tot 200 en dan is het feest voorbij

Bij de topsnelheid wordt het verschil een stuk duidelijker. De ID.3 GTI is namelijk elektronisch begrensd op 200 km/u. De Golf GTI 50 Edition daarentegen loopt door tot maar liefst 270 km/u. Dat betekent dus dat de Golf bij 200 km/u nog rustig 70 km/u over heeft, terwijl de ID.3 al buiten adem is.

Begrijp me niet verkeerd, de ID.3 is ook echt een serieuze GTI. Deze krijgt een speciale GTI-modus, launch control en een aangepast sportonderstel. En ja, ook het geluid krijgt een speciale GTI-behandeling. Want een GTI is immers geen GTI zonder het geluid van een GTI. Ach, pops and bangs via de speakers zijn vast ook harstikke leuk...

De Golf heeft nog één troef

De Golf GTI 50 Edition is en blijft dus gewoon een hele bijzondere auto. Volkswagen viert er de vijftigste verjaardag van de GTI mee en geeft hem onder meer een nieuw DCC-sportchassis en een aangepast sperdifferentieel.

Daarnaast kan je nog het Performance-pakket aanstrepen waardoor het helemaal feest wordt. Dan krijg je 19-inch Warmenau-velgen met Bridgestone Potenza Race semi-slicks, een verder verlaagd chassis en een titanium Akrapovič-uitlaatsysteem. Kijk, dat is nou wat je wil hebben.

Dus: de ID.3 GTI heeft inderdaad de meeste pk’s. De Golf GTI 50 Edition heeft de betere stopwatch.

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