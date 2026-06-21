F1 is druk bezig met ADUO: dit is alles wat je erover moet weten

Na de compressieverhoudingssoap en het drama rond super-clipping focust de Formule 1-paddock zich nu op een nieuw kwaad: de Additional Development And Upgrade Opportunities, of ADUO voor vrienden. Maar wat betekent die ADUO nou? En waarom moet je er iets over kunnen zeggen om mee te kunnen praten over de F1? Geen zorgen: je gaat nu lezen wat je moet weten.

Wedstrijdje motor bouwen?

We beginnen vooraan: wat is ADUO nou eigenlijk? Je mag het zien als de gereedschapskist van de FIA om de Formule 1-auto’s ongeveer even sterk te houden. We zitten in 2026 met nieuwe F1-auto’s. Vooraf was de FIA bang dat er één of meerdere teams een foefje zouden vinden om ver voor de concurrentie te staan. Aan de andere kant kunnen (nieuwe) fabrikanten wat stroef beginnen aan de nieuwe motoren.

Om te voorkomen dat een team na een matige of beresterke start het hele jaar kansloos achterblijft of te ver vooraan rijdt, introduceert de sport een systeem waarbij fabrikanten die achterlopen op de concurrentie een handje worden geholpen.

Hoe werkt dit? Fabrikanten krijgen een 'ICE Performance Index': een beoordeling van hoe sterk de verbrandingsmotor (ICE, internal combustion engine). Hoe groter je achterstand, ten opzichte van de best presterende motor, hoe meer voordelen. Die voordelen uiten zich in geld (extra ruimte voor de budgetlimiet ), upgrades (verbeterde versies) en extra testuren.

Waarom de FIA alleen de verbrandingsmotor meet

De F1-aandrijflijn is nog nooit in de historie zo afhankelijk geweest van het elektrische component. Toch focust de ADUO-beoordeling zich alleen op de V6. Dat komt door de nieuwe regels en de F1-teams. Omdat 2026 een grote reset is geweest voor veel motorfabrikanten wilden de FIA en de teams, de ADUO-regels niet te moeilijk maken. Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken, werd er alleen naar de interne verbrandingsmotor gekeken.

De vreemde beloning voor een mindere V6

Vreemd genoeg beperken de hulpjes om dichterbij de auto te komen met de sterkste motor, zich niet tot het verbeteren van de motor. De FIA stelt in Appendix C4 vast dat ADUO-upgrades niet beperkt zijn tot de verbrandingsmotor. Eenmaal geclassificeerd als 'ondermaats', opent de fabrikant de deur naar een breed scala aan cruciale systemen. Dit omvat onder meer het ERS-systeem, de MGU-K, elektronica, turbo's, en zelfs vloeistoffen en ballast.

Daar wringt de schoen. Door de upgrades uit Appendix C4 in te zetten op het ERS-systeem in plaats van op de verbrandingsmotor zelf, kunnen ze op de baan winnen, terwijl ze op papier in de ADUO-ranking blijven staan als 'achterblijver'. Hierdoor behouden ze bij het volgende meetmoment opnieuw het recht op extra budget en testuren.

Het geld dat je hiervoor gebruikt wordt in mindering gebracht op de budgetlimiet-rapportage. Daardoor houden deze teams effectief meer geld over voor de rest van de auto-ontwikkeling.

ICE Performance Index verschil Extra geld in budgetlimiet Extra Homologatie-upgrades Extra testuren < 2% $0 0 0 2% ≤ X < 4% $3.000.000 1 70 4% ≤ X < 6% $4.650.000 2 100+ 6% ≤ X < 8% $6.350.000 2 100+ 8% ≤ X < 10% $8.000.000 2 100+ ≥ 10% $11.000.000 2 230

Let op: Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Meetmomenten en upgradeschema

Gedurende het seizoen van 2026 kijkt de FIA meerdere keren naar de prestaties van de verbrandingsmotoren. Het eerste moment was dus na de GP van Canada. De volgende is na de GP van Hongarije (race 11, 26 juli 2026) en het laatste moment is na de GP van Mexico (race 18, 1 november).

Deze evaluatiepunten fungeren als de 'financiële en technische resets' van het seizoen. Omdat ADUO-upgrades niet kunnen worden opgespaard, dwingt dit schema fabrikanten tot een uiterst precieze timing: zet je je bonus direct in om het gat naar de top te dichten, of bewaar je je kruid voor de beslissende fase van het kampioenschap? Deze meetmomenten moeten hiermee een golvende beweging in de competitie creëren, waarbij de hiërarchie constant onder druk staat en elk meetmoment een nieuwe kans biedt om de pikorde op de kop te zetten.

Eerste uitkomst: Red Bull de sterkste?

De eerste uitkomst is dus na de GP van Canada gekomen en wordt pas bij de GP van Oostenrijk openbaar gemaakt. Er is wel al uitgelekt wie er bovenaan staat. In schril contrast met het beeld op het circuit heeft Red Bull Racing de sterkste verbrandingsmotor. Het raceteam snapt daar niets van en heeft een protest ingediend. Het is dus nog onduidelijk of we volgende week ook echt de tussenstand krijgen.

De druk op Nikolas Tombazis is immens: als de FIA erkent dat de meetmethode tekortschiet, moeten ze de regels per direct aanpassen. Doen ze dat niet, dan dreigt een seizoen waarin de kampioensstrijd niet op het circuit, maar in de Excel-sheets van de Cost Cap Administration wordt beslist.