De laatste kans: Maserati maakt prachtige auto’s die niemand koopt

Een paar weken geleden reed ik de Maserati MCPura. 630 pk uit een V6 zonder hybride fratsen, 0-100 in 2,9 seconden, een uitlaat die je bij elke rijmodus iets harder laat glimlachen. Het is een geweldige auto. Echt.

Ik werd er weer aan herinnerd, want een andere autojournalist refereerde er ook aan. Hij geeft ook rijtrainingen, kan echt goed sturen en vindt de Maserati MC20 of McPura één van de beste auto’s ooit. Ik vond dat wat ver gaan, maar de MC20 ontstijgt het gemiddelde.

Tegelijkertijd verkocht Maserati in het eerste kwartaal van dit jaar in Nederland nul auto’s. Niet weinig. Nul. Zelfs Fisker, een merk dat failliet is, deed het beter. Zij verkochten er ééntje, maar toch.

Hoe dat kan

Maserati is een van die merken waarbij bewondering en verkoopresultaten niets met elkaar te maken lijken te hebben. Iedereen met een beetje gevoel voor auto’s, weet dat een GranTurismo een van de mooiste dingen is die momenteel op de weg rijdt. Je mag nog kiezen ook: wil je de GranTurismo met de Nettuno V6 of ga je juist voor de volledige GranTurismo Folgore. Kom daar maar eens om bij Porsche of Ferrari.

De Grecale is een prima SUV, de Grancabrio is een ode aan zonnige zomers aan de Cote de Azur. De MC Pura is een rijdend argument tegen hybridisering van alles wat snel en mooi moet zijn.

Toch koopt niemand ze.

Dat is geen toeval. Maserati heeft zichzelf de afgelopen jaren in een positie gemanoeuvreerd waarbij het merk te duur is voor mensen die gewoon een mooie auto willen en niet exclusief genoeg voor mensen voor wie geld geen rol speelt. De Grecale is duurder dan een Porsche Macan, maar heeft niet het dealernetwerk, de restwaarde of het imago van Porsche. De MC Pura is een geweldige auto, maar voor dat geld kun je ook naar Stuttgart bellen of iets leuks in Maranello bestellen.

Wat Maserati wél goed doet

Het merkwaardige is dat Maserati de afgelopen tijd juist goed nieuws had om te brengen. De MC Pura laat zien dat ze nog weten hoe je een auto met een ziel bouwt. Geen elektromotor die de V6 ondersteunt. Geen rijhulpsysteem dat je van de ervaring afschermt. Gewoon een auto die je vraagt om aandacht, en die dat terugbetaalt.

Dat is zeldzaam. Het verdient meer dan nul verkopen per kwartaal.

De mits en de maar….

Het probleem van Maserati lost een geweldige auto niet op. Sterker nog: de MC Pura maakt het pijnlijker. Want nu weet je zeker dat het niet aan de ingenieurs ligt. Het ligt aan alles eromheen. De prijsstelling, het dealernetwerk, de merkpositionering die al jaren zoekt naar een anker en dat niet vindt. Stellantis geeft het merk nog één laatste kans, maar Maserati is kat met negen levens. Ze zullen nog wel even blijven dus, maar succesvol worden is weer wat anders.

Je kunt de mooiste auto ter wereld bouwen. Als niemand naar de showroom komt, maakt dat weinig uit.

Heeft een van jullie ooit een Maserati gekocht? Leg uit waarom in de reacties. We zijn oprecht benieuwd.