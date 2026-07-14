De meest bijzondere recente Lamborghini is voor herhaling vatbaar

Dat Lamborghini symbool staat voor bijzondere supercars, dat ben je wel gewend. Alleen daar blijft het vaak ook bij. Zelfs de Urus, ondanks dat het een SUV is, zoekt toch vaak vooral de sportieve kant van het verhaal op. Recent maakte Lamborghini een uitstapje zoals we die niet vaak zien bij het merk met de Huracán Sterrato. Dat kan wellicht nogmaals gebeuren, alleen de vorm is nog even de vraag.

Vrijwel alle speciale edities van de Lamborghini Huracán maakten de auto sneller en heftiger, maar de Sterrato maakte de Huracán juist langzamer. Dit om een verhoogde bodemvrijheid toe te laten, evenals all terrain-banden. De Sterrato was dan ook niet je gemiddelde Huracán. Het was een soort geflipte rallyauto die toevallig de koets -en de V10- van de supercar had.

Niet alleen maakt dat de Lamborghini Huracán Sterrato uniek, ook is het nog niet eens zo'n gek idee. Wel een groot deel van wat een Huracán leuk maakt, maar je minder zorgen hoeven te maken over drempels, stoeprandjes en zelfs in het onverharde nog wat kunnen doen. In deze SUV-wereld best een leuk idee om een supercar wat meer gebruiksvriendelijk te maken, ook al kost je dat wat topsnelheid. Lamborghini kon het zich veroorloven om slechts 1.499 stuks te bouwen.

Herhaling?

De Sterrato heeft echter zijn vruchten afgeworpen voor Lamborghini. In gesprek met Motor1 wordt bevestigd dat een herhaling best een optie is. Marketingdirecteur Federico Foschini legt uit. Hij wordt in eerste instantie benaderd vanwege de Urus SE Performante op Goodwood Festival of Speed. Foschini zegt dat ondanks het straatkarakter van de Urus 'SEP', er toch wel ruimte is voor SUV-achtige dingen. "Mensen gebruiken hun Urus zeker wel om buiten de geasfalteerde paden te treden. Of bijvoorbeeld om zware karren te trekken. Er is dus echt wel ruimte voor serieuze offroad-bezigheden."

Daarom lijkt Foschini indirect te zeggen dat er serieus wordt gekeken naar juist een Lamborghini Urus Sterrato. De combi van supercar-specs op een iets ruigere basis is natuurlijk elke Urus, maar eentje die echt zijn mannetje staat in het onverharde zou zeker kunnen werken. Iets wat je ook bij andere merken ziet: BMW wil een 'X9' bouwen die ook ruiger is in plaats van de op performance gerichte XM. En denk aan gevestigde modellen als de Range Rover en Mercedes G-Klasse. Volgens Foschini hoeft er niet veel te veranderen aan de Urus om het een serieuze offroader te maken. Iets wat zeker bekeken wordt.

Nieuwe Sterrato-supercar

Of de Sterrato op basis van bijvoorbeeld de Lamborghini Temerario ook een optie is, dat blijft wat vager. Foschini beweert dat de Huracán Sterrato ook insloeg vanwege het onverwachte. Een merk dat al sinds 1963 zich qua supercars enkel richt op snelheid voor circuits en rechte stukken en dan ineens in 2023 komen met een offroad-supercar, dat verwacht je niet. Het moet dus niet te routine worden. De marketinghoncho bevestigt dat er altijd naar gekeken wordt en wanneer er ruimte voor is, er 'zeker een nieuwe Sterrato zou kunnen komen'.

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