De legendarische Lexus LFA herrijst in een gigantische SUV...

Als er iets is waar mening autoliefhebber het over eens is, dan is het wel dat het simuleren van motorgeluid via de speakers in auto's, compleet overbodig is. Toch denkt men er bij Lexus anders over. Misschien wel iets te anders.

Waar Hyundai het blijkbaar redelijk goed aanpakt met het namaken van motorgeluid in de volledig elektrische N-modellen, denkt Lexus een stap verder te kunnen. De Japanners hebben namelijk ooit de legendarische LFA geproduceerd. Een auto die nu op afstand al blindelings te herkennen is aan zijn iconische V10-geluid. Helaas is dat geluid voor slechts een rijke enkeling weggelegd, want als je al een LFA te koop kunt vinden, moet je er toch zeker meerdere miljoenen voor neertikken. Tot nu dan, want het geluid krijg je 'on demand' in je de nieuwe Lexus TZ SUV.

© Lexus Het interieur van de Lexus TZ

Maar waarom?

We snappen heel goed dat er mensen zijn die nu eenmaal niet de luxe hebben om een sportwagen met veel cilinders te kopen en noodgedwongen zijn om in een zoemende SUV met plek voor zes man te rijden. We kunnen ook best begrijpen dat die onmacht elke keer als men achter het stuur kruipt, een beetje pijn doet. En ja, dan is het wellicht leuk om een keer net alsof te doen dat je toch die LFA rijdt, al heeft de auto waar je dat in doet zelfs in de verste verte niets met het origineel te maken.

Mocht je je nu afvragen hoe misplaatst het V10-geluid in de 'Driving Lounge' (zoals Lexus het interieur van de auto noemt) in de TZ klinkt? We hebben beeld.

Het blijft overigens niet alleen bij het los bij te kopen geluid van de LFA. De TZ zou zich moeten kunnen ontpoppen tot een soort van racemonster dankzij het 'Interactive Manual Drive'. Volgens Lexus geeft dit "de sensatie van een snel schakelende handgeschakelde versnellingsbak". Je kunt dus ook door acht virtuele versnellingen flipperen. In combinatie met feedback in het stuur en een op het gaspedaal en snelheid geïnspireerde toerenteller, moet het race-gevoel compleet zijn.

Overigens heeft Lexus een opvolger van de LFA al gepresenteerd als conceptmodel. Helaas komt die niet met V10.