De lekkerste 7 Serie is terug van weggeweest (en meer BMW-nieuws)

De zomer is achter de rug. Dat betekent twee dingen. Voor je het weet is het Kerst en dat BMW al het nieuws voor het najaar bekendmaakt.

Het grote nieuws van vandaag is natuurlijk de kersverse nieuwe generatie 3 Serie G50, inclusief de i3. Maar het Duitse autofabrikant vond het ook meteen een goed moment om al het nieuws voor dit najaar op dezelfde dag uit de doeken te doen. Nou vooruit dan maar. Alle nieuwtjes voor het najaar uit Beieren lees je in dit artikel.

M760e xDrive

De belangrijkste mededeling is dat de BMW M760e xDrive terugkeert met een systeemvermogen van 612 pk. Helaas, geen V12 want die tijden liggen echt achter ons. Het gaat om een plug-in hybride met een 3.0-liter zes-in-lijn als basis. Daarmee zit je qua vermogen behoorlijk dicht tegen het soort getallen aan waarvoor je vroeger bij de twaalfcilinder moest aankloppen. Daarmee krijgt het opgefriste vlaggenschip weer een lekkere beuker van een aandrijflijn.

De M760e is niet de enige nieuwe aandrijflijn voor de 7 Serie. BMW voegt ook de 740d xDrive met 313 pk en de 750e xDrive met 489 pk toe aan het programma. Alle drie gebruiken ze een zescilinder.

De nieuwe 7 Serie is vanaf het najaar ook met Individual-lakkleuren bestellen. Er komen acht nieuwe two-tone-combinaties beschikbaar. Want als je toch een enorme limousine koopt, kun je hem natuurlijk net zo goed in twee kleuren laten spuiten. Dubbel de pret.

Nieuw voor de X-modellen

Ook de nieuwe X5 krijgt een flinke uitbreiding. Er komen twee plug-in hybrides, de X5 50e en X5 M60e xDrive, met respectievelijk 489 en 612 pk. Daarnaast verschijnt de volledig elektrische iX5 60 xDrive. Die krijgt 578 pk en een voorlopige WLTP-actieradius van maximaal 850 kilometer.

Ook de iX3 wordt uitgebreid met de 40 xDrive. Die elektrische SUV krijgt 374 pk en een opgegeven actieradius van maximaal 621 kilometer.

Nog maar X-nieuws? Ja joh. De X3 M50 xDrive wordt krachtiger. Het vermogen stijgt met 45 pk naar 443 pk. Toch fijn dat ze ergens daar in Beieren extra pk’s hebben gevonden voor de M -light X3.

Amazon Prime Video in je BMW

Vervolgens vragen we je aandacht in verband met schermtijd in de auto. BMW voegt Amazon Prime Video toe aan auto’s met Operating System 9 of X. Daarmee kun je onderweg films, series en sport kijken. Uiteraard vooral bedoeld voor wanneer je stilstaat.

BMW Maps krijgt daarnaast een flinke update. Vanaf oktober moet de navigatie onder meer een gecombineerde 3D-weergave bieden waarin kaartinformatie, de omgeving en rijhulpsystemen samenkomen. Google-data moet het zoeken naar locaties bovendien verbeteren.

Nieuwe wielen voor de M5

Tot slot is er nog iets voor mensen die hun M5 nóg wat dikker willen maken. BMW komt met nieuwe M Performance-wielen die door middel van hogedrukgieten-techniek worden gemaakt. Dankzij die methode kunnen de wielen tot 20 procent lichter worden zonder aan sterkte in te leveren. De techniek maakt daarnaast zeer dunne en complexe spaakvormen mogelijk. De nieuwe 20- en 21-inch wielen zijn vanaf het najaar leverbaar voor de M5 Sedan en M5 Touring.

Zo. Ben jij weer helemaal op de hoogte van al het BMW-nieuws voor het najaar van 2026. Welke nieuwtje is jouw favoriet?

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