De leukste BMW M is stiekem ook de goedkoopste om te bezitten

Een BMW M2 koop je natuurlijk niet omdat het financieel zo’n briljant idee is. BMW M’s staan namelijk niet bepaald bekend als waardevast. Ze zijn duur in aanschaf, onderhoud is alles behalve goedkoop en afschrijving hoort er uiteraard gewoon bij. Net als dure banden, forse verzekeringspremies en een benzineverbruik waar je spontaan rare trekjes van ontwikkelt. En toch blijkt er een opvallende uitzondering te zijn.

Kleinste M, grootste winnaar

Jazeker, de kleine M2 behoudt na vijf jaar nog 67,8 procent van zijn waarde. En met dat cijfer is hij niet alleen de meest waardevaste BMW M, maar zelfs de best scorende BMW uit het hele gamma. Zo blijkt uit cijfers van iSeeCars. Behoorlijk indrukwekkend, maar tegelijk ook weer niet heel verrassend. De M2 heeft namelijk precies wat liefhebbers zoeken in een moderne M-auto. Een dikke zes-in-lijn voorin, achterwielaandrijving, compacte afmetingen en relatief weinig compromissen is blijkbaar wat je moet hebben.

Veel van de moderne performance-auto's worden natuurlijk steeds groter, zwaarder en helaas ook digitaler. De M2 is wat dat betreft nog een auto die echt om het rijden draait. Geen luxe vlaggenschip, geen miljoen schermen, gewoon een compacte hooligan die het heerlijk vindt om banden op te roken.

Bovendien profiteren modellen als de M2 vaak van iets dat moeilijk in cijfers te vangen is: enthousiastelingenwaarde. Auto’s die door puristen geliefd zijn, zakken historisch vaak minder hard in prijs. Zeker wanneer er toffe speciale uitvoeringen verschijnen, zoals CS-modellen, stijgt de aantrekkingskracht op de occasionmarkt alleen maar verder en verder.

De M3 is niet vanzelfsprekend koning

Misschien nog opvallender is wie er niet bovenaan staat. De BMW M3, voor heel veel rijders nog altijd dé BMW M, haalt de top vijf namelijk niet eens. Met 52,5 procent restwaarde doet hij het zeker niet slecht, maar hij eindigt net achter de BMW M8 Coupe. De verklaring voor dat opvallende verschijnsel zit waarschijnlijk in de positionering. Een M3 is namelijk briljant omdat hij alles kan. Hij kan de gezinsauto zijn, de daily, en een tracktoy. Maar juist die brede inzetbaarheid maakt hem misschien iets minder exclusief in de tweedehandsmarkt.

De BMW M4 Coupe doet het met 64,5 procent namelijk veel beter. Blijkbaar zijn kopers bereid extra te betalen voor iets dat minder praktisch maar wel emotioneler is. De markt beloont passie dus een beetje boven rationaliteit. Past best bij M-kopers toch?

Grote auto, grote afschrijving

Dat grotere en duurdere M’s harder afschrijven zal denk ik weinig mensen verbazen, maar de cijfers maken het wel pijnlijk duidelijk. De BMW X3 M is met 53 procent de best scorende M-SUV. Best knap voor een performance-SUV, en waarschijnlijk te danken aan de combinatie van praktische bruikbaarheid en serieuze hardware. Je krijgt natuurlijk gewoon die heerlijke S58-zespitter, maar dan in iets waar ook gewoon een kinderwagen, hond of je zeurende schoonouders in passen.

Ondertussen laat de M8 goed zien hoe verraderlijk percentages kunnen zijn. Met 52,6 procent restwaarde scoort de M8 Coupé op papier best redelijk. Tenminste, totdat je naar de absolute bedragen kijkt. Een M8 had een vanafprijs van zo'n 200.000 euro. Zelfs met een restwaarde van ruim vijftig procent verdampt er in vijf jaar tijd nog steeds ongeveer een ton. Dat is ongeveer de prijs van een nette gebruikte M2. Auw.

En dat is misschien wel de interessantste conclusie van allemaal. Niet de duurste BMW M blijkt de slimste keuze, en ook niet de krachtigste. Dus eigenlijk. hoe dichter een BMW M bij het klassieke recept blijft, hoe beter hij zijn waarde vasthoudt.