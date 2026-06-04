Mazda geeft vernieuwde MX-5 eindelijk meer vermogen

De autowereld lijkt tegenwoordig vooral bezig met onzinnig grote schermen, irritante software-updates en auto's die meer wegen dan een gemiddelde tank. En dan is er nog altijd de Mazda MX-5. Een compacte roadster met achterwielaandrijving, een handbak en een atmosferische motor. Alsof de tijd ergens rond 1998 is blijven stilstaan. Gelukkig maar, want Mazda heeft dit icoon opnieuw onder handen genomen zonder de essentie compleet te verpesten.

Meer vermogen, maar niet veel meer

De grootste technische wijziging vindt plaats onder de motorkap. De welbekende 1,5-liter Skyactiv-G vierpitter krijgt er voor modeljaar 2027 (hou je vast) vier hele pk's en 3 Nm bij. Daarmee stijgt het vermogen van 132 naar 136 pk en het koppel van 152 naar 155 Nm. Gewaagd.

Nee, daarmee verandert de MX-5 niet ineens in een Porsche-killer. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. De kracht van de Mazda zit al ruim 35 jaar in zijn lage gewicht, directe besturing en het vermogen om zelfs een ritje naar de supermarkt leuk te maken. Mazda heeft daarnaast gewerkt aan de verfijning van de aandrijflijn. Het verbruik daalt licht naar 6,1 liter per 100 kilometer en ook het motorgeluid zou zijn verbeterd. Volgens Mazda moet de viercilinder daardoor nog gretiger aanvoelen wanneer je hem richting de toerenbegrenzer trapt.











Nieuwe uitvoering voor wie van Alcantara houdt

Naast deze sappige technische updates krijgt de MX-5 ook een nieuwe uitvoering. De Yakudo-uitvoering neemt plaats bovenin het gamma van de softtopversies en mikt op kopers die sportiviteit graag combineren met een beetje finesse en luxe. De uitvoering onderscheidt zich met zilveren exterieuraccenten, zilverkleurige Brembo-remklauwen, een Alcantara-interieur en Recaro-stoelen.

De bekende Homura-uitvoering blijft eveneens beschikbaar. Die richt zich wat meer op de sportieve rijder met Bilstein-schokdempers, een veerpootbrug, rode Brembo-remmen en zwarte RAYS-velgen. Kijk, dat klinkt lekker.







Groene MX-5 en een stevige prijs

Wie graag iets anders wil dan Soul Red of Machine Grey kan straks kiezen voor Zinc Green. De nieuwe metallic lak moet volgens Mazda zowel robuust als verfijnd ogen en verandert afhankelijk van de lichtinval van karakter. Dat klinkt misschien alsof ik hier een of andere wijn aan het beschrijven ben, maar op zo'n compacte roadster kan een bijzondere kleur echt verrassend goed werken.

Verder krijgt elke MX-5 voortaan standaard Driver Attention Alert, een systeem dat controleert of de bestuurder nog een beetje wakker is. Bij een MX-5 lijkt die kans overigens vrij groot, want in slaap vallen achter het stuur van zo'n ding is best lastig.

De vernieuwde Mazda MX-5 staat eind deze zomer bij de Nederlandse dealers. Instappen kan vanaf 46.240 euro voor de Roadster en 54.140 euro voor de Yakudo. Daarmee blijft de MX-5 bepaald geen koopje meer, maar wel een van de laatste auto's die volledig draait om één simpel ding: rijplezier. En dat is iets wat tegenwoordig steeds zeldzamer wordt.

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