De Lucid Gravity moet het met z'n 1.070 pk de Porsche Cayenne moeilijk gaan maken

Speciaal voor die paar mensen die vinden dat 839 pk in een enorme elektrische SUV niet genoeg is, komt Lucid nu met een sportievere variant van de Gravity. Zie hier de GT-S.

Wij waren in de veronderstelling dat men bij Lucid alles op alles aan het zetten was om de aankomende Cosmos op de best mogelijke manier op de markt te krijgen. Dat is immers van kersverse CEO Silvio Napoli onlangs nog bevestigde nadat hij aankondigde dat de lancering van deze kleinere, maar erg belangrijke EV uitgesteld werd. Maar goed, als iemand een poging doet om SUV's interessanter te maken, dan kijken we natuurlijk niet weg.

S voor Sapphire?

Precies dat probeert Lucid naar eigen zeggen met de Gravity GT-S te doen. "De Lucid Gravity GT-S combineert de prestaties van een supercar met ruimte voor maximaal zeven volwassenen, een royale bagageruimte en een geavanceerd technologieplatform dat kenmerkend is voor elk Lucid-voertuig. Het resultaat is een luxe SUV die buitengewone prestaties combineert met het comfort en de veelzijdigheid die klanten dagelijks nodig hebben", aldus de autobouwer die verwijst naar een inspiratie op de Lucid Air Sapphire, een racebeest met 1.234 pk.

























Waar hebben we het dan over? Een auto met twee gezichten. Aan de ene kant kan de ruwweg 2.800 kilo wegende kolos, die voor de gelegenheid 1.070 pk meekrijgt en kan veranderen in een laag op het wegdek rollende sportwagen die binnen 3,1 seconden naar 100 km/u knalt. Aan de andere kant is het een hoog op de drie-kamer-luchtvering staand ruimtemonster die dankzij de meesturende achterwielen niet alleen comfortabel, maar ook wendbaar moet voelen.

Een ander kleurtje

Simpeler gezegd: het is een krachtigere versie van de bestaande GT waarbij het 'Dynamic Handling-package' standaard is aangevinkt. Ook heeft hij wat unieke designelemten zoals wat blauwe beertjes verspreid over het exterieur en interieur van de auto, blauwe remklauwen, blauwe stiksels op de bekleding en nog meer blauw gekleurde details hier en daar.

Nu hoef je die kleurcombinatie niet te accepteren, want voor een bescheiden 1.300 dollar kan er ook voor de 'Tahoe'-kleurstelling gekozen worden. Waarom de prijs in dollar? Omdat de auto vooralsnog exclusief voor de Amerikaanse markt is. Waarom daarvoor gekozen is? Geen idee. Maar het is niet alsof Lucid vaker onlogische keuzes maakt, toch?





















De auto is een overduidelijke concurrent voor de Porsche Cayenne Turbo Electric, maar voor een fractie van de prijs. De Gravity is namelijk al te krijgen voor net geen 130.000 dollar, terwijl de krachtigste Cayenne ruim een halve ton meer moet opbrengen.

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