De Lynk & Co 07 GT is alles behalve een brave Volvo-station

In Nederland is Lynk & Co vooral bekend om de 01, een crossover waar je een abonnement op kon nemen. Met dat laatste is Lynk & Co sowieso gestopt, maar nu konden we op de Autosalon van Parijs een heel ander soort auto bekijken: een kneiterdikke stationwagen.

Nu heeft Lynk & Co al langer een link (haha) met autosport, want ze zijn al jaren actief in touring car racing. Daar hebben we in Nederland alleen weinig van meegekregen. Met de gloednieuwe Lynk & Co 07 GT zoeken ze nu voor het eerst in Europa de sportieve kant op.

Agressieve verschijning

Zustermerk Volvo is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met stationwagens, maar deze Lynk & Co is zeker geen brave Volvo. Integendeel, de Lynk & Co 07 GT is juist een zeer agressieve verschijning. We zien een grote spoiler, zwarte velgen, gele remklauwen en een matgrijze kleur. Dat is in ieder geval de uitvoering die ze laten zien op de beursvloer.













Als we plaatsnemen in de Lynk & Co 07 GT zien we ook een onmiskenbaar sportief sausje. We worden omgeven door alcantara bekleding, carbon afwerking (of iets wat er op lijkt), gele stiksels, gele gordels, een gele 12 uurs-markering op het stuur en alsof dat nog niet genoeg was: de tekst ‘Performance’ op de stoelen. Ze hebben dus alles uit de kast getrokken om een sportieve ambiance te creëren.

Geen showmodel

Voor alle duidelijkheid: dit is geen showmodel, maar een auto die daadwerkelijk op de markt komt in Europa. In China rijdt al langer een fastback versie rond en deze Lynk & Co 07 GT is in juli gelanceerd in het thuisland. Daar viel de auto in ieder geval in de smaak, want Lynk & Co kon binnen een half uur al 10.000 orders noteren.

De hamvraag is natuurlijk: wat zijn de specificaties? In China is de 07 GT een plug-in hybride met 1,5 liter benzinemotor en een systeemvermogen van 402 pk. Daarmee is het niet alleen een auto die er vlot uitziet, maar dat ook is. Het is alleen nog niet bekend wat de Europese specificaties gaan zijn, dus dat is nog even afwachten.

Is dit het nieuwe Lynk & Co?

Betekent dat dat Lynk & Co vanaf nu ook een meer sportieve richting opgaat? Eerder lieten ze namelijk ook al een heuse sportwagen zien. Die vraag hebben we gesteld aan Martin Persson, hoofd Lynk & Co Europa bij Volvo. Hij zei dat we daar niet teveel achter moeten zoeken. "Dit is één auto, en het is best wel een specifiek segment, waarin je een beetje moet opvallen." We moeten de 07 GT dus meer zien als een op zichzelf staand model, terwijl de ander modellen van Lynk & Co meer huis-tuin-en-keuken auto’s zullen zijn en blijven.

Wellicht is het ook nog goed om eventuele verwarring weg te nemen met de Zeekr 7GT. Dat is óók een Geely-product, óók een stationwagen en de naam is bijna hetzelfde. Toch is dat een compleet andere auto: de Lynk & Co 07 GT staat op het CMA Evo-platform (bekend van de XC40), de Zeekr 7GT staat op het PMA+-platform. De Lynk & Co is daarnaast een slagje groter (4,846 meter vs. 4,817 meter). Is dat ook weer opgehelderd!

Wanneer de Lynk & Co 07 GT precies in Nederland arriveert is nog niet bekend, maar dat zal waarschijnlijk ergens volgend jaar zijn. Is deze dikke station een welkome aanvulling? Laat het weten in de reacties!

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